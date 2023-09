Stand: 11.09.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Flohmarkt in Heide: Veranstalter ziehen gute Bilanz

Die Veranstalter des Spätsommer-Flohmarktes in Heide (Kreis Dithmarschen) ziehen eine gute Bilanz. Am Sonntag seien aufgrund des schönen Wetters tausende Menschen gekommen, um den Flohmarkt auf dem größten Marktplatz Deutschlands zu besuchen. Der Heider Flohmarkt gilt als ein traditioneller Markt mit viel Trödel wie alten Möbeln, Porzellan, Lampen, Uhren und Gemälde. Er soll der größte Flohmarkt an der Westküste Schleswig-Holsteins sein. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Baubeginn der Suedlink-Querung

In Wewelsfleth (Kreis Steinburg) beginnt offiziell der Bau eines Tunnels für die "Windstrom-Autobahn" "Suedlink" unterhalb der Elbe von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen. Nach Angaben des Netzbetreibers Tennet handelt es sich dabei um eines der größten Einzelbauvorhaben der Stromleitung. Zum Spatenstich wird unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. In rund viereinhalb Jahren soll die etwa 700 Kilometer lange Stromleitung fertiggestellt sein. Die Gesamtkosten betragen etwa zehn Milliarden Euro. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Volle Strände an der Westküste

Zehntausende Menschen haben am Wochenende das schöne Wetter an der Küste genossen. Laut der Tourismusverwaltung hätten sich die Strandbesucher vor allem in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Büsum und Friedrichskoog (beide Kreis Dithmarschen) verteilt. Auf den Autobahnen sei der Besucherstrom deutlich zu spüren gewesen, so ein Autobahnpolizist. Die Hotels und Gaststätten sind zufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

