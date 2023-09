Stand: 04.09.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Feuerwehreinsatz am Getreidesilo in Wesselburen beendet

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die letzten Kräfte beim Silobrand in Wesselburen am späteren Freitagabend abgezogen. Seit Dienstagmorgen (29.08.) hatte es in dem 40 Meter hohen Silo im Kreis Dithmarschen gebrannt, in dem etwa 30 Tonnen Getreide gelagert und getrocknet wurden. Anfangs drohte das Silo wegen der enormen Hitzeentwicklung einzustürzen. Am Freitag setzte die Feuerwehr dann ein System ein, das auch bei Schiffsbränden genutzt wird: Durch gebohrte Löcher wurde mit hohem Druck Wassernebel in das Silo gepumpt. Außerdem wurde der ganze Bereich mit Stickstoff geflutet, um das Feuer endgültig zu ersticken. An dem vier Tage langen Einsatz waren bis zu 550 Personen beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

Polizei vermutet Brandstiftung bei brennender Scheune in Wilster

In der Nacht zu Sonnabend gegen 1 Uhr morgens ist die Feuerwehr zu einem Brand in einer Scheune in der Hans-Prox-Straße in Wilster (Kreis Steinburg) gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen nach Feuerwehrangaben bereits aus dem reetgedeckten Dach. Da die Wilster Au in direkter Nähe des Einsatzortes an dem Grundstück vorbeifließt, war genügend Löschwasser vorhanden. Da das Haus erst vor Kurzem verkauft worden ist und leer stand, schließt die Polizei nach eigenen Angaben Brandstiftung als Ursache nicht aus. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

Verkehrsbehinderungen rund um Husum in dieser Woche

In Husum muss man sich in dieser Woche auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind die umfangreichen Bauarbeiten an der Anschlussstelle Mildstedt (Kreis Nordfriesland) von der Ostenfelder Landstraße zur B5. Nach Angaben des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr werden die Arbeiten in zwei Abschnitten durchgeführt: Der Erste beginnt bereits heute und soll am Mittwoch beendet sein, danach beginnt die zweite Bauphase. Die notwendigen Umleitungen sowohl aus Richtung Norden als auch aus Richtung Süden sind ausgeschildert. Bis Freitag sollen die Arbeiten beendet sein, vorausgesetzt, das Wetter spiele mit, heißt es vom Landesbetrieb. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

