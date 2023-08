Stand: 24.08.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Keine Reaktivierung der Bahnstrecke Wrist-Kellinghusen

Wie Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) nun bestätigte, wird es in Zukunft keine Reaktivierung der Bahnstrecke von Wrist nach Kellinghusen (beide Kreis Steinburg) geben. Zuvor hatte das Bürgerforum den Minister eingeladen um vor Ort den Sachstand zur möglichen Reaktivierung der Bahnlinie zu erläutern. Madsen war der Einladung nicht gefolgt und hatte in einem Brief erläutert, dass ein Besuch vor Ort erst sinnvoll sei, wenn ein Hochwasserschutzkonzept der Stadt Kellinghusen vorliege. Die Reaktivierung der Bahnstrecke wird bereits seit 2008 diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

Drei Einsätze für die Büsumer Feuerwehr

Die Feuerwehr in Büsum (Kreis Dithmarschen) hatte am Mittwoch drei dicht aufeinanderfolgende Einsätze. Zunächst musste sie einen Küchenbrand im Erlengrund löschen. Noch während dieses Einsatzes wurde sie zu einem Flächenbrand im Bereich Heider Straße gerufen. Dort war bei Feldarbeiten ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Weg dorthin kam es zu einem Verkehrsunfall - ein Pkw wollte den Weg für das Löschfahrzeug räumen und kollidierte dabei mit einem anderen Wagen. Auch hier konnten die Einsatzkräfte helfen, verletzt wurde bei allen drei Vorfällen niemand. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

Ende der Dauerbaustelle zwischen Süderheistedt und Hennstedt

Nach mehr als einem Jahr Vollsperrung soll heute die Landesstraße 239 zwischen Süderheistedt (Kreis Dithmarschen) und Hennstedt (Kreis Steinburg) wieder freigegeben werden. Während der Arbeiten sind sowohl die Fahrbahn erneuert als auch die bisherige Lücke beim Geh- und Radweg zwischen Norderheistedt und Hägen geschlossen worden. Die Baukosten belaufen sich laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr auf rund 4,5 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

