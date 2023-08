Stand: 23.08.2023 08:59 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Probleme auf der Zugstrecke Husum - St. Peter-Ording

Bahnpendler zwischen Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) brauchen im Moment starke Nerven. Konkret geht es um die Linie RB64. Seit Sonntag fallen täglich bis zu zehn Züge aus. So fährt morgens zu Stoßzeiten stundenlang keine Bahn. Der Grund dafür sind laut einer Bahnsprecherin Krankheitsfälle unter den Lokführern. Da ein Lokführer grundsätzlich für eine ganze Schicht eingeplant sei, seien dann auch gleich mehrere Verbindungen betroffen, wenn er krank sei, sagte die Sprecherin weiter. Auch gibt es Lücken bei den Ersatzbussen. Die Sprecherin rät den Fahrgästen, vor Fahrtantritt online ihre Reiseverbindung zu überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Motorradunfall bei Wewelsfleth

Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer aus Dänemark ist bei einem Unfall nahe Wewelsfleth (Kreis Steinburg) gestorben. Der Mann kam laut Polizei Dienstagnachmittag mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße Kleinwisch ab und landete im Graben. Die Rettungskräfte mussten ihn bergen. Der Däne starb im Rettungshubschrauber auf dem Weg ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Klimaaktivisten beenden Blockade an Pipeline

Am späten Dienstagnachmittag haben die Mitglieder der Gruppe "Ende Gelände" die Blockade an einer Erdgas-Pipeline in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) beendet. Etwa 50 Klimaaktivisten hatten dort seit dem Vormittag die Baustelle für die Pipeline blockiert. Sie besetzten laut Polizei mehrere Bagger und brachten Transparente an. Gegen 17 Uhr verließen die Aktivisten das Gelände laut einer Sprecherin. Die Gruppe will nach eigenen Angaben den Bau der Pipeline verhindern. Laut Netzbetreiber Gasunie ändert die Aktion vom Dienstag nichts am Zeitplan. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

Grenzwerte beim LNG-Terminal Brunsbüttel

Anwohner des schwimmenden LNG-Terminals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) fühlen sich erneut übergangen. Wie nun erst bekannt wurde, darf das Schiff nach Genehmigung des Landesamtes für Umwelt mehr Schadstoffe ausstoßen, als es die Grenzwerte erlauben. So liegt nach Angaben des Umweltministeriums beispielsweise der Wert für Formaldehyd siebenmal höher. Formaldehyd gilt als krebserregend. Die Menge an Formaldehyd im Wohngebiet ist aber nach Einschätzung des unabhängigen Experten Dr. Matthias Rehahn vom Helmholz Zentrum Hereon in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) so gering, dass keine Probleme zu erwarten sind. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:00 Uhr

Toter in Helse: Polizei beendet Ermittlungen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im Fall des toten Mannes in einem Gartenteich in Helse im Kreis Dithmarschen abgeschlossen. Sie geht von einem Unfall oder einer gesundheitlichen Ursache aus. Anfang August wurde der 76-Jährige leblos in einem 80 Zentimeter tiefen Teich entdeckt. Der Mann hatte laut Feuerwehr im Gartenhaus mit Freunden übernachtet. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

