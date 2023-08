Stand: 17.08.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Geplanter Baubeginn für SuedLink im September

Der Bau der für die Energiewende wichtigen Stromtrasse SuedLink soll am 11. September in Wewelsfleth im Kreis Steinburg beginnen. Der Planfeststellungsbeschluss der Bundesnetzagentur für die Elbquerung sei am Dienstag eingegangen, teilte das Unternehmen Tennet am Mittwoch mit. Zum Spatenstich werden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die beiden zuständigen Minister aus Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, und Niedersachsen, Christian Meyer (alle Grüne), erwartet. Die Bauzeit soll voraussichtlich viereinhalb Jahre betragen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Gedenkstein für verstorbene Wohnungslose in Husum aufgestellt

Das Diakonische Werk Husum (Kreis Nordfriesland) hat für anonym verstorbene, meistens verarmte und wohnungslose Menschen einen Gedenkstein auf dem Husumer Ostfriedhof aufgestellt. Dieser besteht aus mehreren Steinen, aus Marmor, Granit oder Sandstein, jeweils etwa 30 Kilo schwer. Es ist nach Angaben der Organisatoren das erste Mal, dass in dieser Weise an anonyme Verstorbene erinnert wird. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Radunfall: Familienvater stirbt nach Sturz in St. Peter-Ording

Ein 48-jähriger Radfahrer ist nach einem Sturz am vergangenen Sonntag in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) verstorben. Er war mit seinen Kindern auf einem Geh- und Radweg in Richtung des Yachthafens unterwegs. Vermutlich ist er mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammengeprallt. Der 48-Jährige starb zwei Tage später im Krankenhaus. Der andere Fahrer hatte sich ebenfalls schwer verletzt. Beide Fahrer trugen keinen Helm. Die Polizei sucht nach Augenzeugen des Unfalls.| NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

