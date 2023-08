Stand: 16.08.2023 08:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Husumer Schafsmarkt: Rund 700 Tiere werden versteigert

In den Messehallen in Husum (Kreis Nordfriesland) läuft am Mittwoch wieder die größte Schafbockauktion Deutschlands. Der Husumer Schafmarkt gilt als einer der wichtigsten Termine für Züchter und Tierhalter aus dem gesamten Bundesgebiet. Bis Sonnabend präsentieren Schafzüchter- und -halter in den Messehallen in Husum rund 700 Böcke und Schafe. Das teilt der Landesverband Schleswig-Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter mit. Der Ablauf ist an allen vier Veranstaltungstagen gleich: Am Morgen stehen zunächst die Prämierungen der besten Rasseverteter an - dabei geht es zum Beispiel um Muskeln, Wolle und äußere Erscheinung. Die eigentlichen Auktionen beginnen dann um 12.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Meldorf: Zwei Prozesse wegen Körperverletzung

Am Mittwoch beginnen vor dem Amtsgericht in Meldorf (Kreis Dithmarschen) zwei Prozesse wegen Körperverletzung. Zum einen steht ein 40-jähriger Mann aus Burg vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im September des vergangenen Jahres nach einem Beziehungsstreit seine Ex-Partnerin zweimal verprügelt zu haben. Beim ersten Mal soll er sie erst mit einem Hocker geschlagen und anschließend aus der Wohnung geworfen haben. Nach einer zwischenzeitlichen Versöhnung soll es nach etwa zwei Wochen erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen sein. Im zweiten Prozess müssen sich drei junge Männer aus Rumänien ebenfalls wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Sie sollen einen anderen Mann in einer Spielhalle in Wesselburen verprügelt haben. Nach zwei der Angeklagten wird allerdings derzeit noch gefahndet. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Kellinghusen: Erster paraolympischer Landesstützpunkt wird eröffnet

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) wird am Mittwoch der erste paraolympische Landesstützpunkt in Schleswig- Holstein eröffnet. Es ist das erste Mal, dass ein solcher Stützpunkt direkt durch die Landesregierung anerkannt und auch gefördert wird. Deshalb werden nicht nur die Vizepräsidentin des Landessportverbandes und der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes zur Eröffnung erwartet, sondern auch Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Paraolympische Stützpunkte sollen grundsätzlich optimale Rahmenbedingungen für eine leistungssportliche Karriere von Athletinnen und Athleten mit einer Behinderung schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 08:30 Uhr

Büsum: Mann wird bewusstlos während Wattwanderung

Die Feuerwehr in Büsum (Kreis Nordfriesland) hat einen bewusstlosen Mann aus dem Watt gerettet. Der 72-Jährige ist laut den Helfern am Dienstagabend mit einem Spezialfahrzeug zunächst an Land und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war während einer Wattwanderung plötzlich bewusstlos geworden. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2023 06:30 Uhr

