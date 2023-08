Stand: 11.08.2023 09:52 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kindernachmittag beim Wesselburener Kultursommer

Beim Wesselburener (Kreis Dithmarschen) Kultursommer ist heute in der Stadtbücherei Kindernachmittag. Es wird ein ganz besonderer Gast erwartet. Der mehrfach ausgezeichnete Kinderbuchautor und Illustrator Manfred Schlüter wird ab 15 Uhr etwas über seine Leidenschaft für das Geschichtenerzählen und das Zeichnen berichten. Anschließend gibt er den Kindern einen praktischen Kurs im Schnellzeichnen. Schlüter hat unter anderem Texte von Michael Ende und Boy Lornsen illustriert. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

Büsum bleibt Fairtrade-Gemeinde

Büsum (Kreis Dithmarschen) behält für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Gemeinde. Die entsprechende Rezertifizierung hat der Verein Fairtrade Deutschland vorgenommen. Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum) sieht die erneute Zertifizierung als Bestätigung für die Verankerung des fairen Handels im Nordsee-Heilbad. Man wolle sich auch weiterhin dafür einsetzen, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern. Um die Zertifizierung zu erhalten, muss eine Stadt verschiedene Kriterien erfüllen. Büsum ist eine von mehr als 840 Fairtrade-Städten in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

Brennendes Feld in Stördorf

In Stördorf (Kreis Steinburg) ist es am Donnerstag trotz des vielen Regens der letzten Wochen zu einem Flächenbrand gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten die Eigentümer eines Feldes Schweißarbeiten an einer Windkraftanlage durchgeführt. Durch Funkenflug entzündete sich das Feld und das Feuer breitete sich schnell aus. Die Eigentümer dämmten das Feuer bereits selbst mit Hilfe eines Treckers ein, sodass es im Anschluss durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

