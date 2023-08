Stand: 08.08.2023 10:18 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sturmtief "Zacharias" sorgt für Einsätze an der Westküste

Sturmtief "Zacharias" hat am Montag in der Region zu vielen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Laut einem Sprecher der Leitstelle West mussten die Einsatzkräfte insgesamt 35 Mal ausrücken, da umgeknickte Bäume oder Äste auf den Straßen lagen. Verletzt wurde niemand. Auf der A23 im Kreis Steinburg musste am Montagnachmittag die Ausfahrt Itzehoe-Nord aus Richtung Norden gesperrt werden, da ein großer Baum die Fahrbahn blockierte. Die Feuerwehr war vor Ort, um den Baum zu zersägen. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Sturm: Eingeschränkter Fährverkehr nach Helgoland

Der Sturm hat auch Auswirkungen auf den Fährverkehr auf der Nordsee. Von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland fährt am Dienstag kein Schiff. Auch die Fahrt für Mittwoch ist abgesagt. Bereits gekaufte Tickets können bei der Reederei Adler-Eils in Büsum umgebucht werden. Der Katamaran "Halunder Jet", der von Hamburg und Cuxhaven zur Hochseeinsel fährt, stellte am Montag ebenfalls den Betrieb ein. Für die "MS Helgoland" gibt es laut der Reederei Cassen Eils geänderte Abfahrtszeiten: ab 9.30 Uhr von Cuxhaven und um 14 Uhr ab Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

Multivan Kitesurf Masters in St. Peter-Ording sollen verspätet stattfinden

Das Sturmtief "Zacharias" sorgt für einen verspäteten Start der Multivan Kitesurf Masters. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Das größte Kitsurfevent der Welt soll nun am Donnerstag beginnen - einen Tag später als geplant. Der Veranstalter Matthias Regber sagte am Dienstagmorgen: "Wir haben uns, soweit dies im Rahmen des Aufbaus für eine Großveranstaltung möglich ist, optimal auf die Sturmflut vorbereitet. Zelte und Infrastruktur wurden gesichert. Aber letztendlich muss man sich der höheren Gewalt beugen. Die Maßnahmen haben Schäden verhindert und eine gute Ausgangsbasis für die Fortführung der Aufbauarbeiten sichergestellt." | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2023 08:30 Uhr

