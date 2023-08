Stand: 07.08.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wacken Open Air: Tickets für 2024 ausverkauft

Gut viereinhalb Stunden hat es am Sonntagabend gedauert - dann war das Wacken Open Air (Kreis Steinburg) im kommenden Jahr ausverkauft. Laut Veranstalter gingen die 85.000 Tickets damit in Rekordzeit über den virtuellen Ladentisch. Am Sonntag waren die Metal-Fans aus Wacken abgereist. Dabei kam es zu keinen größeren Problemen. Die Polizei spricht in einer ersten Bilanz davon, dass das Festival so friedlich war wie noch nie. Mehr als 23.000 Fans mussten in diesem Jahr draußen bleiben, dafür schafften es rund 61.000 Fans aufs Gelände. Wegen Dauerregens hatte sich das Festivalgelände in eine Matschlandschaft verwandelt. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

