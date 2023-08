Stand: 01.08.2023 16:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Berichtsgebiet des Studios Heide vom 1. August 2023.

Wacken-Veranstalter bleiben bei verhängtem Anreisestopp

Der verhängte Anreisestopp zum Wacken Open Air gilt weiter. Das Campinggelände in Wacken (Kreis Steinburg) steht wegen des Dauerregens unter Wasser. Rund um den Ort staut sich bereits seit Montagvormittag der Verkehr auf der A23 und der B5. Dienstag ist traditionell der Hauptanreisetag. Der Kreis Steinburg steht nach eigenen Angaben im Austausch mit den Veranstaltern - Grund für ein mögliche Absage bestehe demzufolge nur, wenn zum Beispiel ein Orkan angekündigt wäre. Die Festival-Organisatoren haben mitgeteilt, dass von Stunde zu Stunde entschieden wird. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 17:00 Uhr

L172: Eiderbrücke Pahlen wieder frei

Die Wartungsarbeiten an der Eiderbrücke Pahlen (Kreis Dithmarschen) sind abgeschlossen. Seit 14 Uhr am Dienstagnachmittag ist die Brücke laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) wieder regulär befahrbar. Die Arbeiten liefen damit wesentlich schneller als geplant: Ursprünglich war die Vollsperrung bis 21 Uhr vorgesehen. Der bewegliche Teil der Eiderbrücke wurde ausgeglichen und die Arretierung wieder neu eingestellt. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 16:30 Uhr

Arbeitslosenzahlen aus der Region

Die Arbeitslosenquote an der Westküste ist im Vergleich zum Juli des vergangenen Jahres um fünf Prozent angestiegen. Ein Grund sei die Übernahme von Geflüchteten in die Zuständigkeit des Jobscenters, heißt es von der Agentur für Arbeit in Heide. Außerdem seien Betriebe bei der Ausschreibung neuer Stellen vorsichtig und konzentrierten sich eher darauf, bewährte Arbeitskräfte zu halten. Auch bei den Ausbildungsstellen gibt es rund 100 weniger in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg. Es gibt allerdings immer noch mehr offene Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 16:30 Uhr

Seehundstation Friedrichskoog betreut aktuell 151 Heuler

Die Seehundstation in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) betreut momentan 151 Heuler und vier Jungtiere. Die Anzahl der Tiere verändert sich täglich durch Neuzugänge aber auch durch Tiere, denen die Mitarbeitenden der Seehundstation nicht mehr helfen konnten. Weitere Fälle von Geflügelpest gibt es bislang aber nicht in der Seehundstation. Im Juli war ein toter Seehund positiv getestet worden. Die Testungen im Umfeld des verendeten Tieres waren alle negativ. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 16:30 Uhr

Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Die Polizei warnt erneut vor Betrügern am Telefon. In Poyenberg (Kreis Steinburg) ist eine Seniorin innerhalb von drei Wochen wiederholt von Betrügern angerufen worden und überwies drei Mal Beiträge im vierstelligen Bereich. Zuletzt wurde ihr ein Lottogewinn versprochen. Nach der letzten Überweisung meldete sich die Frau dann am vergangenen Freitag bei der Polizei. Die Bank konnte das Geld zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zurückbuchen. Insgesamt haben die Trickbetrüger so 15.000 Euro erbeutet. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 16:30 Uhr

Brokstedt-Prozess: Weitere Zeugen angehört

Am achten Prozesstag gegen den mutmaßlichen Messerangreifer von Brokstedt sind am Montag weitere Zeuginnen gehört worden. Zwei junge Frauen schilderten vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) ihre Sicht der Ereignisse in dem Regionalzug. Beide berichteten von lauten, quälenden Schreien, die sie hörten. Eine der beiden Zeuginnen hatte laut Aussage einen Mann mit einem Messer in der Hand gesehen - offenbar den mutmaßlichen Täter Ibrahim A. Dessen Anwalt verfolgt nach eigenen Angaben weiterhin das Ziel, dass der mutmaßliche Täter in einer geschlossenen Psychiatrie und nicht im Gefängnis untergebracht wird. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.08.2023 | 16:30 Uhr