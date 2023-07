Stand: 31.07.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Unfall auf A23 mit Sperrung Richtung Hamburg

Bei einem Unfall auf der A23 ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei Montagmorgen mit hoher Geschwindigkeit bei Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf einen Transporter aufgefahren, sagte die Polizei. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die A23 musste für die Reinigungsarbeiten gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 10:00 Uhr

Wacken Open Air: Anreise zum Festival geht los

10.000 Menschen werden heute bereits auf dem Gelände des Wacken Open Airs erwartet: Heute ist einer der Hauptanreisetage zu dem Festival in Wacken (Kreis Steinburg). Viele werden mit Campingwagen, Zelten, ihren Autos aber auch ganzen LKW auf den Übernachtungsplätzen des Festivals erwartet. Die Wacken-Fans brauchen dann das erste Mal viel Geduld: Auf den Hauptrouten von der Autobahn zum Gelände werden kilometerlange Staus erwartet. Einweiserinnen und Einweiser lotsen dort die Gäste zu den Übernachtungsplätzen. Zum letzten Festival 2022 kamen rund 85.000 Menschen - in diesem Jahr werden noch mehr erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

Prozess Brokstedt geht weiter

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) wird heute der Prozess wegen der Messerattacke von Brokstedt Ende Januar dieses Jahres fortgesetzt. Heute sollen weitere Zeugen und Opfer vor Gericht vernommen sowie Urkunden und Bildberichte gesichtet werden. Ibrahim A. ist wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in vier Fällen angeklagt. Heute werden die letzten Zeugen vor der Sommerpause gehört - in dieser Woche werden dann nur noch Beweismittel gesichtet. Der Prozess soll Ende August fortgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 08:30 Uhr

B5 bei Hemmingstedt ab Montag lange gesperrt

Autofahrer an der Westküste müssen sich seit Montagfrüh auf Verkehrsbehinderungen im Bereich Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) einstellen. Die B5 ist in Höhe der Raffinerie für vier Wochen gesperrt. Grund für die Sperrung ist, dass zwei Brücken saniert werden müssen. Zwei Umleitungen sind ausgeschildert. Autofahrer sollten etwa 30 Minuten mehr Zeit einplanen. Die Sanierung der beiden Brücken über die B5 soll laut einem Sprecher des Amtes Heider Umland am 25. August - dem letzten Tag der Sommerferien - abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2023 06:00 Uhr

