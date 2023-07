Stand: 18.07.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Marschbahn: Sperrung Bahnübergänge

Die Deutsche Bahn sperrt kommende Woche die Bahnübergänge zwischen St. Michaelisdonn und Meldorf (beide Kreis Dithmarschen). Grund sind Bauarbeiten vom 20. bis 25. Juli 2023. Hier sind gerade erst die Gleise auf einer Länge von zehn Kilometern erneuert worden. Die Arbeiten seien reine Routine, sagt eine Sprecherin. Allerdings sind ruhestörende Geräusche, auch nachts und an den Wochenenden, demnach nicht gänzlich zu vermeiden. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Eine Übersicht der insgesamt acht gesperrten Bahnübergänge finden Sie auf der Internetseite der Bahn. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Gutshaus Drage bekommt 100.000 Euro

Das historische Gutshaus Drage im Kreis Steinburg bekommt 100.000 Euro Fördergelder. Im Rahmen des Projektes "Steinburgs Höfe" hat Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) den Förderbescheid überreicht. Mit dem Geld kann das Hauptgebäude der Gutsanlage weiter saniert werden. Es soll als Wahrzeichen erhalten werden und die Dorfstruktur stärken. Das Gutshaus Drage wurde im Jahr 1840 gebaut und später umgestaltet. Es ist eines von elf geförderten Projekten im Kreis Steinburg. Das Land stellt hierfür insgesamt eine Million Euro aus Fördermitteln von Bund und Land zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Zug nach Sylt: Frau lässt Hund und Gepäck weiterfahren

Nicht alltäglicher Einsatz bei der Deutschen Bahn: Eine 74-jährige Frau hat sich bei der Polizei in Lunden gemeldet, weil ihr Koffer und ihr schwarzer Pudel ohne sie im Zug nach Sylt unterwegs waren. Die Beamten nahmen Kontakt zum Zugbegleiter auf. Der fand den schwarzen Hund und den Koffer. Eine Streife fuhr dann zum Bahnhof Bredstedt (Kreis Nordfriesland), um beides einzusammeln. Vergangene Woche war ein Baby für kurze Zeit allein im Zug nach Sylt unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

Brokstedt: Erste Zeugen haben ausgesagt

Im Prozess um die Messerattacke von Brokstedt (Kreis Steinburg) sind am Montag die ersten Zeuginnen und Zeugen befragt worden. Sie saßen bei der Attacke Ende Januar in dem Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Eine Zeugin sah nach eigenen Angaben, wie der Angeklagte ein Küchenmesser in der Hand hielt, noch halb in einer Sporttasche versteckt. Er soll sie in dem Moment angegrinst haben. Ein anderer Zeuge berichtete, der mutmaßliche Täter Ibrahim A. habe "komisch" gewirkt, sich zum Beispiel immer wieder die Kleidung hoch und runter gezogen. Die nächsten Zeugen sollen am Freitag befragt werden. Dann ist auch ein Antrag des Verteidigers Thema: Er forderte, dass der Angeklagte aus der Haft in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt wird. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2023 08:30 Uhr

