Stand: 12.07.2023 09:05 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kaum Gewitter-Schäden an der Westküste

Laut einem Sprecher der Leitstelle West gab es am Dienstagabend und in der Nacht nur wenige wetterbedingte Einsätze in Steinburg und Dithmarschen. In Itzehoe (Kreis Steinburg) stürzte ein Baum auf die Straße. Die Feuerwehr räumte ihn von der Fahrbahn, verletzt wurde niemand. In Horst (ebenfalls Kreis Steinburg) sorgte offenbar ein Blitzeinschlag für einen Dachstuhlbrand. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Laut Leitstelle waren auch zwei angrenzende Reihenhäuser betroffen. Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen noch zu Nachlöscharbeiten vor Ort. Nach ersten Angaben sind die beiden Häuser durch den Brand und das Löschwasser vorübergehend unbewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 08:30 Uhr

Versuchter Einbruch in Goldschmiede in Heide

In Heide (Kreis Dithmarschen) haben drei Unbekannte am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr versucht, die Tür einer Goldschmiede in der Friedrichstraße mit einem Brechwerkzeug gewaltsam zu öffnen. Überwachungskameras zeichneten zudem auf, dass sich die Tätergruppe um 3.48 Uhr erneut vor dem Geschäft aufhielt. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Goldschmiede einzudringen. An der Tür entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

Dithmarschen wirbt mit neuer Kampagne

Der Kreis Dithmarschen will mit einer neuen Marketing-Kampagne für die Region werben und neue Fachkräfte nach Dithmarschen locken. "Dithmarschen - Wat anners" sei von einer Agentur gemeinsam mit Expertinnen und Experten der FH Westküste entwickelt worden, sagte Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos). Zur Kampagne gehöre auch ein neuer Internetauftritt. Man wolle mit dem neuen Marketing die Vorurteile über Dithmarschen aufgreifen und die Menschen von außerhalb so für Dithmarschen interessieren. In Kürze werde die nächste Stufe der Kampagne mit konkreten Werbe-Aktionen für den Kreis beginnen, sagte Mohrdieck weiter. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

A23 Brennende Strohballen auf Lkw sorgen für Sperrung

Die A23 musste am Dienstagabend zwischen Schafstedt (Kreis Dithmarschen) und Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen eines Lkw-Brandes für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Laut einem Sprecher der Leitstelle West waren Strohballen auf dem Lkw-Anhänger während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.07.2023 | 08:30 Uhr