Stand: 06.07.2023 09:57 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Aufräumarbeiten nach Orkantief "Poly"

Etwa 200 Mal sind die Einsatzkräfte in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und Nordfriesland wegen des Orkantiefs "Poly" ausgerückt, wie ein Sprecher der Leitstelle West erklärt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren mussten vor allem abgefallene Äste und abgeknickte Bäume von den Straßen räumen, so zum Beispiel auf der A23 zwischen Heide-Süd und Albersdorf. Bei Büsum (Kreis Dithmarschen) wurde ein Autofahrer von einer Windböe erfasst und rutschte in den Straßengraben, blieb aber unverletzt. Mitarbeiter des Tourismus Service in Büsum mussten 1.600 Strandkörbe am Hauptstrand und in der Perlebucht sichern. In Horst (Kreis Steinburg) stürzte ein Baum auf eine Hauswand und auf der Insel Helgoland fielen mehrere Platten der Außenverkleidung von Häusern auf dem Oberland ab. Auf der Bahnstrecke Hamburg - Westerland kam es zu Behinderungen, weil auch hier Äste und Bäume auf die Gleise gefallen waren. 06.07.2023 8:30 Uhr

Der Brokstedt-Prozess beginnt am Freitag

Nach den tödlichen Messerangriffen in einer Regionalbahn bei Brokstedt (Kreis Steinburg) im Januar, beginnt am Freitag vor dem Landgericht Itzehoe der Prozess gegen den 34-jährigen Ibrahim A. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord und versuchten Mord in vier Fällen. Brokstedts Bürgermeister Clemens Preine (CDU) sagte, bei der Aufarbeitung der Ereignisse vor Ort, habe professionelle Unterstützung sehr geholfen - zum Beispiel durch einen Jugenstreff. Der Prozess findet wegen der zahlreichen Prozessbeteiligten und wegen des großen Medieninteresses in einer Halle des China-Logistic-Centers statt. 127 Zeugen sind geladen, das Landgericht hat 40 Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird nicht vor Mitte Dezember gerechnet. 06.07.2023 8:30 Uhr

Multivan Windsurf Cup in St. Peter-Ording wegen Sturm verschoben

Der für Donnerstag geplante Auftakt des Multivan Windsurf Cups in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) fällt aus. Wegen des stürnischen Wetters könne man keine Bühnen, Zelte und Getränkebuden am Strand aufbauen, sagte Tourismuschefin Katharina Schirmbeck. Außerdem droht eine Überschwemmung auf dem Eventgelände. Die Großveranstaltung werde nun Freitag beginnen. Man habe mit dem Veranstalter einen Express-Aufbau am Freitagmorgen beschlossen, so Schirmbeck. Neben den Wettfahrten im Windsurfen ist bei der Großveranstaltung ein buntes Rahmenprogramm geplant. Dazu werden bis einschließlich Sonntag mehrere Tausend Besucher am erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.07.2023 | 08:30 Uhr