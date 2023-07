Stand: 05.07.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gewässerverunreinigung mit Öl im Büsumer Hafen

Am Dienstagabend hat ein Einsatz wegen Öls im Büsumer Hafenbecken 2 (Kreis Dithmarschen) die Feuerwehr beschäftigt. Gegen 18.30 Uhr rückten Einsatzleiter Hans-Detlef Hartmann und sein Team aus. Erst gegen 21.45 Uhr wurde der Einsatz beendet. Die Einsatzstelle wurde dann laut Hartmann an die Wasserschutzpolizei und die Hafenbehörde übergeben. Das Öl-Leck konnte die Feuerwehr Büsum nicht lokalisieren. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Sturmwarnung für die Westküste und die Nordsee

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt heute vor orkanartigen Böen. Für die Westküste ist eine Windgeschwindigkeit der Stärke 12 vorausgesagt. Das entspricht Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Außerdem kann es laut Wetterdienst auch lokal zu Gewittern mit Starkregen kommen. Wehrführer André Eichert aus Heide (Kreis Dithmarschen) mahnt Bürgerinnen und Bürger, leichte Gegenstände vor dem Wegfliegen zu sichern. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Pfahlbauten in St. Peter-Ording unter Wasser - Restaurants dicht

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat der Sturm der vergangenen Tage für Probleme gesorgt. Mehrere der bekannten Pfahlbauten stehen unter Wasser. Das bedeutet, dass die Restaurants dort geschlossen bleiben müssen. Die Lage dürfte sich wegen des Sturms auch heute nicht entspannen. Das Restaurant "Salt & Silver" postete auf der Social Media Plattform Instagram, dass man morgen wieder öffnen wolle. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Aufwendige Arbeiten am Westerhever Leuchtturm

Der Westerhever Leuchtturm (Kreis Nordfriesland) soll instandgesetzt und neu gestrichen werden. Das geschieht alle 15 bis 20 Jahre. Am Dienstag gab der zuständige Gerüstbauer bekannt, dass sich die Arbeiten verzögern, da die Berechnungen des Statikers noch nicht vorliegen. Zudem müsse eine Spezialfirma über den schmalen Zugangsweg und alte Holzbrücken das Gerüst per Radlader transportieren. Laut Bauleitung entrosten die Experten dann per Hand die 600 gußeisernen Ringe und tragen anschließend die neue Rostschutzfarbe auf. Die Arbeiten sollen bis zum 30. September abgeschlossen sein - bevor die Herbststürme kommen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Helgoland-Fähre und Ausflugsfahrten ab Büsum fallen aus

Die Reederei Adler und Eils hat wegen der Wetterlage mit stürmischen Böen heute alle Ausflugsfahrten von Büsum (Kreis Dithmarschen) aus abgesagt - auch die nach Helgoland (Kreis Pinneberg). Bereits gekaufte Karten können umgetauscht werden. Betroffene sollen sich mit der Reederei in Verbindung setzen. Die geht davon aus, morgen wieder normal fahren zu können. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2023 | 08:30 Uhr