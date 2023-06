Stand: 27.06.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kuden: Reetdachhaus niedergebrannt

In Kuden (Kreis Dithmarschen) ist in der vergangenen Nacht ein Reetdachhaus komplett abgebrannt. Verletzt wurde dabei laut Rettungsleitstelle niemand. Um kurz vor 3 Uhr hatten erste Anwohner der Hauptstraße bei der Rettungsleitstelle angerufen und den Brand gemeldet. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Standort für neues Dithmarscher Kreishaus gefunden

Das neue Verwaltungsgebäude für den Kreis Dithmarschen soll auf einer derzeit unbebauten Grünfläche in Heide zwischen der Hans-Böckler-Straße und der Rüsdorfer Straße gebaut werden. Die Verhandlungen mit der Stadt Heide über den Kauf des Grundstücks auf der Fläche "Im Grund" sollten nun so schnell wie möglich abgeschlossen werden, sagte Landrat Stefan Mohrdieck. Ziel ist ein modernes Kreishaus für 600 Mitarbeitende, in dem alle Beschäftigten der derzeit vier Außenstellen der Kreisverwaltung in Heide arbeiten können. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Neue Sonderbriefmarke zeigt Leuchtturm von Helgoland

Helgoland bekommt seine eigene Briefmarke - zumindest für einen begrenzten Zeitraum. Das Bundesfinanzministerium gibt jährlich rund 50 Sonderbriefmarken heraus. Ab dem 6. Juli gibt es eine Briefmarke mit dem Leuchtturm von Helgoland als Motiv in allen Post-Filialen zu kaufen. Der abgebildete Leuchtturm aus dem Jahr 1965 steht auf dem Oberland an der Westseite der Insel (Kreis Pinneberg). Er hat das lichtstärkste Feuer an der deutschen Nordseeküste. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Frühkartoffel-Ernte startet

Landwirte aus der Region haben damit begonnen, die Frühkartoffeln aus dem Feldanbau zu ernten. Im März und April gab es laut Landwirtschaftskammer genügend Niederschläge. Die Trockenheit seit Mai habe aber die Ertragsprognosen reduziert. Die meisten Landwirte verkaufen ihre Frühkartoffeln direkt vom Hof aus. Die Preise liegen in diesem Jahr laut Kammer für den 2,5 Kilo Beutel zwischen 3,50 und 5 Euro. Damit ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

