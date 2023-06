Stand: 26.06.2023 10:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

700 Gäste beim zweiten Dithmarscher Tauffest in Büsum

Rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Sonntag zum zweiten Dithmarscher Tauffest nach Büsum gekommen. Der Kirchenkreis hatte wieder zum Gottesdienst unter freiem Himmel eingeladen. 50 Täuflinge erhielten den Segen im 20 Grad warmen Wasser der Nordsee. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

Neue Windräder für Dithmarschen und Steinburg

45 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 253 Megawatt dürfen in Schleswig-Holstein gebaut werden. Das ist das Ergebnis der jüngsten Ausschreibung für Windkraft durch die Bundesnetzagentur. Acht Windräder können im Kreis Dithmarschen errichtet werden: Vier in Süderhastedt und drei in Eggstedt. Im Kreis Steinburg können sieben neue Anlagen entstehen: eine in Neuenbrook, zwei in Christinenthal und vier in Puls. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

Wattvögel mit GPS-Sendern ausgestattet

Immer weniger Säbelschnäbler brüten im Wattenmeer. Mit Hilfe eines GPS-Sender-Projekts wollen Forschende nun herausfinden, woran das liegt. Dafür sind 45 Vögel mit Sendern ausgestattet worden, wie der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in Tönning (Kreis Nordfriesland) mitteilte. Inzwischen brüten den Angaben zufolge nur noch weniger als 5.000 Säbelschnäbler-Paare im gesamten Wattenmeer. Der Hauptgrund für die Rückgänge des Bestandes seien Fressfeinde wie zum Beispiel der Fuchs. Die GPS-Daten der Vögel können Interessierte auf der Internetseite des Nationalparks Wattenmeer verfolgen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

Auszeichnung für Covestro in Brunsbüttel

Der Kunststoffhersteller Covestro hat beim Responsible Care-Wettbewerb des Verbands der Chemischen Industrie Nord den ersten Preis gewonnen. Das Unternehmen aus Dithmarschen zeigte, wie es mit einer neu gebauten Dampfleitung bisher ungenutzte Abwärme in der Produktion einsetzt und so seinen Energieverbrauch im Werk Brunsbüttel um rund drei Prozent reduzieren konnte. Leiter Victor Ortega sagte, 2035 wolle Covestro völlig klimaneutral produzieren. Am Sonnabend feierte das Unternehmen sein 50. Standort-Jubiläum in Brunsbüttel. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

