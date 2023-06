Stand: 20.06.2023 10:09 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Itzehoe: Holstein Center an Investor verkauft

Das ehemals größte Einkaufszentrum Schleswig-Holsteins, das Holstein Center in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist nach langem Leerstand an einen Investor aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) verkauft worden. Dies bestätigte ein Sprecher der Stadt. Das Ziel des Investor sei es, im ehemaligen Einkaufszentrum unter anderem die Volkshochschule Itzehoe sowie die Stadtbücherei unterzubringen und damit eine Atmosphäre zu schaffen, die für weitere Geschäfte attraktiv wird. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Bahnstrecke Hamburg-Sylt: Züge werden überholt

Wie der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH) mitteilt, werden die Züge der Marschbahn in den kommenden zwei Jahren modernisiert. Zu den Modernisierungen gehören unter anderem WLAN und Steckdosen in den Zügen. Außerdem soll durch den Einbau von Rollstuhlplätzen und Fahrgastinformationen für Sehbehinderte die Barrierefreiheit verbessert werden. Der Umbau der insgesamt 90 Waggons soll im Herbst beginnen und bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Das Land rechnet mit Kosten von etwa 30 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Geflügelpest auf Helgoland: Weitere Fälle bestätigt

Auf Helgoland breitet sich die Geflügelpest weiter aus. Inzwischen ist laut Landwirtschaftsministerium bei acht weiteren Vögeln das hochansteckende Virus nachgewiesen, darunter auch zwei Trottellummen. Der Verein Jordsand, zuständig für die Schutzgebiete auf Helgoland, hat inzwischen rund 600 tote Jungtiere der Trottellummen eingesammelt. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Geflügelpest Helgoland im Sommer erreicht und da vor allem die Basstölpel befallen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die meisten Trottellummen nicht mehr auf der Insel. Welche Folgen der aktuelle Ausbruch für Basstölpel, Lummen und Möwen hat, das ist noch nicht absehbar. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

Buchungslage an der Westküste ähnlich wie im Vorjahr

Die Tourismusorte an der Westküste melden kurz vor den Sommerferien in Schleswig-Holstein eine ähnliche Buchungslage wie im letzten Jahr. Allerdings gibt es einzelne Unterschiede, dies teilte die Tourismusagentur des Landes mit. In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) beispielsweise sei die Auslastung im Vergleich zum Sommer 2022 etwas geringer, allerdings sei mit kurzfristigen Buchungen zu rechnen. Die im gleichen Kreis liegende Stadt Husum liegt bei der Buchungszahl auf dem Niveau des Vor-Corona-Sommers 2019 und ist damit besser als im vergangenen Jahr. Eine hohe Auslastung haben die Unterkünfte in Büsum (Kreis Dithmarschen), durchschnittlich seien 93 Prozent belegt. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2023 08:30 Uhr

