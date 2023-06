Stand: 14.06.2023 09:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Messerattacke in Brokstedt: Prozessauftakt am 7. Juli in Itzehoe

Der Prozess gegen den Mann, der in einem Zug in Brokstedt (Kreis Steinburg) zwei Menschen erstochen und weitere schwer verletzt haben soll, beginnt am 7. Juli am Landgericht Itzehoe. Er wird wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen staatenlosen und polizeibekannten Palästinenser. Er hatte Stunden vor der Tat einen Termin bei der Zuwanderungsabteilung im Kieler Rathaus. Aus Ärger über seine ungeklärte Situation soll er auf dem Rückweg nach Hamburg in einem Regionalzug seine Opfer mit einem Messer attackiert haben. Der Prozessauftakt findet aus Platzgründen nicht im Landgericht, sondern im Sitzungssaal eines Logistikzentrums statt. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 8:30 Uhr

Meldorf: Abdeckung des neu geplanten Wärmespeichers fertig

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) soll im kommenden Jahr CO2-freies Heizen möglich werden. Die Abwärme stammt aus einer Biogasanlage und aus einer Druckerei. Sie erhitzt 40 Millionen Liter Wasser eines riesigen Wasserspeichers auf bis zu 80 Grad. Dieses Warmwasser fließt dann im Winter in die Heizungen der umliegenden Wohngebäude. Mittlerweile haben die Arbeiter das nächste Etappenziel erreicht: Sie haben den Wasserspeicher mit einer Spezialplane abgedeckt. Als nächstes verlegen die Arbeiter Thermoplatten auf der Abdeckung. Sie sorgen dafür, dass die Wärme im Wasser gehalten wird. Ende des Jahres soll der Bau des Wasserspeichers abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 8:30 Uhr

Brokdorf: 63-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall

In Brokdorf (Kreis Steinburg) ist am Dienstagabend ein 63-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er hatte nach Angaben der Polizei beim Überqueren einer Straße ein Auto übersehen. Die Autofahrerin war Richtung Dammfleth (Kreis Steinburg) unterwegs und konnte nicht mehr bremsen. Der Radfahrer prallte auf die Windschutzscheibe und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Frau kam mit einem Schock ins Krankenhaus Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 8:30 Uhr

Arbeiten an A23 schneller fertig als gedacht

Die Bauarbeiten auf der A23 bei Lägerdorf (Kreis Steinburg) haben zuletzt für Staus gesorgt - Arbeiter hatten dort abschnittweise die Betonfugen saniert. Der Verkehr verengte sich von zwei Spuren auf eine. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen - früher als gedacht. Nach Angaben eines Sprechers der Autobahn GmbH lag dies am trockenen Wetter und an den Wochenendeinsätzen. Solche Arbeiten müssen alle acht bis zwölf Jahre durchgeführt werden. Die Wartungsarbeiten sind erforderlich, um die Lebensdauer der Fahrbahn zu gewährleisten. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 8:30 Uhr

A23-Ausfahrt Heide West heute gesperrt

Die A23-Ausfahrt Heide West ist heute gesperrt Für den Windkraft-Ausbau bei Wesselburen (Kreis Dithmarschen) werden zurzeit Straßen für Schwertransporte vorbereitet. Autofahrer Richtung Husum (Kreis Nordfriesland) können deshalb in Heide-West nicht abfahren. Die Sperrung dauert bis voraussichtlich 16 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 8:30 Uhr

