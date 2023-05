Stand: 22.05.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Batteriefabrik: Bebauungspläne liegen nun öffentlich aus

Von heute an liegen die Entwürfe für die Bebauungspläne für das Gelände der Batteriefabrik von Northvolt im Amt Heider Umland öffentlich aus. Bürgerinnen und Bürger können die Pläne dort vier Wochen lang einsehen. Die Unterlagen stehen außerdem im Internet auf der Seite des Amtes. Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger können nun bis einschließlich 23. Juni Anregungen und Stellungnahmen abgeben. Danach müssen die Gemeindevertretungen von Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) einen Satzungsbeschluss zu den Bebauungsplänen treffen. Erst dann besteht das notwendige Baurecht für die geplante Batteriefabrik. Am Dienstagabend 18.30 Uhr gibt es außerdem eine öffentliche Infoveranstaltung im Neubau des Berufsbildungszentrums BBZ in Heide an der Rungholtstrasse. Dort stellen des Vertreterinnen und Vertreter des Amtes, beauftragte Planerinnen und Planer und Northvolt selbst die Bebauungsplan-Entwürfe sowie die Gutachten vor. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

Meldorf: Brand in der Innenstadt

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Feuer in der Innenstadt von Meldorf (Kreis Dithmarschen). In der Nacht zu Sonntag war die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in der Österstraße alarmiert worden. Gegen 1.30 Uhr standen dort ein Holzschuppen und ein Pkw in Flammen. 30 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern. Nach ersten Angaben der Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

700-Jahr-Feier in Hemmingstedt

Die Gemeinde Hemmingstedt im Kreis Dithmarschen feiert ihr 700-jähriges Bestehen. Nach einer Eröffnungsveranstaltung mit Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Wochenende folgt eine Jubiläumswoche mit einem Programm für alle Altersguppen, sagte Bürgermeister Hartmut Busdorf (WHG). "Wir haben uns vorgenommen, dort für jeden einen Programmpunkt bieten zu können", so Busdorf. So gibt es neben dem Festkommers eine Partynacht, eine Seniorenfeier mit der Band Godewind, Kindervogelschießen, Theateraufführungen und den Mühlentag am Pfingstmontag. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

