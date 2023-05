Stand: 19.05.2023 16:17 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Manu und Moni: Erste Heuler in Seehund-Station eingeliefert

Die ersten Heuler der Geburtensaison sind in der Quarantäne-Station der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) angekommen. Beide wurden auf Hallig Hooge (Kreis Nordfriesland) gefunden. Nach Angaben von Leiterin Tanja Rosenberger handelt es sich bei den jungen Tieren mit den Namen "Manu" und "Moni" um Frühgeburten. Sie seien mit Gewichten von rund 8 und 9 Kilo jedoch in gutem Zustand. "Die sind beide sehr aktiv und munter: Krakeelen durch die Gegend, kommen ohne Probleme rein und raus aus dem Wasserbecken. Von daher haben wir gute Hoffnung, dass sie sich gut weiterentwickeln", sagte sie. Wenn sie nun ordentlich an Gewicht zulegten, bestehe gute Hoffnung, dass sie voraussichtlich Mitte Juli bis Anfang August ausgewildert werden könnten, sagte die Seehundstationsleiterin weiter. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:30 Uhr

Rettungsschwimmer Meisterschaften in Itzehoe

Im Schwimmzentrum Itzehoe (Kreis Steinburg) treten ab Sonnabend die besten Schwimmerinnen und -Schwimmer aus den Kreisen bei den DLRG- Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen an. In den einzelnen Rettungsschwimmdisziplinen und Altersklassen müssen sie schwere Puppen durchs Wasser schleppen, unter Hindernissen hindurchtauchen, sowie auf Kurzstrecken sprinten. Für die Einzelschwimmerinnen und Schwimmer, sowie für die Teams geht es um die Deutschen Meisterschaften im Oktober in Hannover. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:30 Uhr

Neubau der früheren Lüttsche Brüch in Friedrichstadt: Land beteiligt sich an Kosten

Gute Nachricht für Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland): Das Land beteiligt sich mit rund 430.000 Euro am Neubau der früheren Lüttje Brüch. Die Brücke war 2015 wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt und später abgerissen worden. Ende vergangenen Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, die Lüttje Brüch mit Hilfen des Landes und Bundes barrierefrei komplett neuzubauen. Die Gesamtkosten die sich Bund, Land und Stadt teilen betragen rund 630.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 16:30 Uhr

Sankt Michaelisdonn: Betrunkener soll Polizisten angegriffen haben

In Sankt Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) soll ein betrunkener Mann Polizisten getreten und geschlagen haben. Nach Angaben der Beamten war eine Streife am Donnerstag in die Straße "Hopen" gerufen worden, weil dort offenbar zu laut gefeiert wurde. Ein 30-Jähriger soll die Polizisten dann attackiert haben. Mit Hilfe weiterer Kollegen konnte der Betrunkene ins Polizeirevier nach Itzheoe gebracht werden. Zwei Beamte wurden im Gesicht und an den Beinen verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 14:00 Uhr

Schutzgemeinschaft Nordsee fordert besseres Konzept für Schiffsunfälle

Auf der Nordsee steigt die Zahl der Offshore-Windparks kontinuierlich an - dadurch steige auch das Risiko von Havarien, warnt die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN). Sie fordert deshalb ein besseres Konzept für Schiffsunfälle. Der zweite Vorsitzende der Schutzgemeinschaft, Ulrich Birstein aus Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen), betont: "Insbesondere müssen wir uns für die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt einsetzen, sprich: Ein Notschlepper reicht nicht mehr. Wir werden wohl mindestens noch einen weiteren brauchen." Die SDN feiert am Freitag ihren 50. Geburtstag. Seit 1973 versteht sich der Verein als Sprachrohr der Menschen an der Westküste, die mit und von dem Meer leben. Die Ölpest durch die Havarie des Frachters "Pallas" im Jahr 1998 gilt als das prägendste Ereignis für die SDN. Danach wurde auch auf Initiative der Schutzgemeinschaft dauerhaft ein leistungsfähiger Notschlepper in der Deutschen Bucht stationiert. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 08:30 Uhr

Himmelfahrt: Väter feiern eher ruhig

Der Himmelfahrtstag ist in der Region ist auch in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Meist ging es um Ruhestörung, Sachbeschädigung oder Streitereien. Im Zusammenhang mit Vatertagstouren und Alkohol gab es nur vier Einsätze, meldet die Leitstelle West. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Verletzter nach Verpuffung in Wohnmobil

Auf einem Parkplatz in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist es bereits am Mittwoch am späten Nachmittag zu einer Verpuffung in einem Wohnmobil gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 69 Jahre alter Mann die Heizung des Gefährts reinigen. Er zog sich dabei Verbrennungen zu und kam ins Krankenhaus nach Heide. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 08:30 Uhr

