App erfasst Algen der Nordsee

Das Alfred-Wegner-Institut hat eine App für die Bestimmung von Großalgen der deutschen Nordsee entwickelt. Die "Seakey"-App ist zunächst spezialisiert auf Braunalgen. Grün- und Rotalgen sollen folgen. Nach Angaben der Entwickler gibt es derzeit in Deutschland nur wenige Fachleute, die über die 20 häufigsten und größten Arten hinaus noch weitere Arten bestimmen können. Allein rund um die Insel Helgoland leben aber über 300 Makroalgen-Arten, die sich in Braun-, Rot- und Grünalgen aufgliedern. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Innenministerin verleiht Sportverdienstnadel des Landes

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat 20 Sportlerinnen und Sportler mit der Sportverdienstnadel des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Die Ausgezeichneten setzen sich alle ehrenamtlich für ihre Sportvereine ein und sorgen dafür, dass fast 750.000 Menschen in schleswig-holsteinischen Vereinen einer Sportart nachgehen können. Ihr Einsatz für den Sport sei deshalb unverzichtbar, so die Innenministerin. Zwei der Geehrten kommen aus den Kreisen Dithmarschen und Steinburg. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

LNG-Terminal ist weiterhin zu laut für Anwohner in Brunsbüttel

Egal ob im Probe- oder Regelbetrieb, die Anwohner beschweren sich weiterhin über das LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen): Es sei zu laut. Einem Sprecher der Bürgerinitiative zufolge leiden die Anwohner in Brunsbüttel-Süd vor allem bei Ostwind. Wenn das LNG in das Umwandlungsschiff gepumpt wird, ist der Geräuschpegel über drei Tage besonders hoch, sagt Axel Wendt von der Initiative Brunsbüttel-Süd. Bisher fanden beim Regelbetrieb noch keine Messungen statt, welche die Beschwerden untermauern würden. Wendt fordert die Einrichtung einer Messstation, die dauerhaft über mindestens drei Monate Daten über die tatsächliche Belastung liefert. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

