Nach Feuer in Osterrade: Ursache weiterhin unklar

Nach dem Brand in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Osterrade im Kreis Dithmarschen suchen die Brandermittler weiter nach der Ursache. Am Sonntagabend war gegen 21 Uhr in einem Erdgeschoss-Zimmer der Villa Wirbelwind ein Teppich in Brand geraten. Bei dem Feuer waren ein siebenjähriger und ein zwölfjähriger Junge sowie eine 52-jährige Betreuerin verletzt worden. Alle drei kamen mit Brandverletzungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber in keinem der Fälle, so die Polizei. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner zunächst in eine Notunterkunft umziehen. Inzwischen wurden sechs Kinder wieder im Obergeschoss untergebracht. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Überfall in Itzehoe - Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei in Itzehoe (Kreis Steinburg) ermittelt wegen eines bewaffneten Überfalls. Am Sonnabend hatte ein Mann gegen 20.30 Uhr einen Supermarkt in der Lise-Meitner- Straße betreten und die Kassiererin mit einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Kunden waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Laden. Er erbeutete laut Polizei einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Täter war etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte einen dunklen Bart und war schlank. Er trug eine Wollmütze, Sonnenbrille, dunkles T- Shirt, Jeans und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Im Anschluss an den Raub flüchtete er zu Fuß. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gegen halb neun am Samstagabend in der Lise-Meitner-Straße jemanden gesehen haben, auf den die Beschreibung zutrifft. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Husum: Pastor Magaard will Bischof für SH werden

Der Husumer (Kreis Nordfriesland) Gemeindepastor Friedemann Magaard möchte evangelischer Bischof für Schleswig-Holstein werden. Das hat die Nordkirche jetzt bekannt gegeben. Am kommenden Sonnabend wird Magaard sich deshalb als Kandidat für das Amt im Schleswiger Dom vorstellen. Als zweite Kandidatin wirft Nora Steen aus Breklum (Kreis Nordfriesland) ihren Hut in den Ring. Magaard war lange Geschäftsführer und theologischer Leiter im Christian Jensen Kolleg in Breklum und ist seit 2018 Gemeindepastor in Husum. Die Bischofswahl der Landessynode der Nordkirche findet am 24. Juni statt. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Fährverkehr Büsum-Helgoland eingestellt

Wegen des stürmischen Wetters wird die MS Fair Lady am Dienstag nicht von Büsum (Kreis Dithmarschen) aus Richtung Helgoland (Kreis Pinneberg) starten. Nach Angaben der Reederei Cassen-Eils können bereits gekaufte Tickets problemlos umgebucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

