Erster Spatenstich für Klimadeich Nord auf Eiderstedt

Zwischen dem Eidersperrwerk und Vollerwiek (Kreis Nordfriesland) haben die Deichverstärkungsarbeiten auf einer Länge von rund vier Kilometern offiziell begonnen. Der Deich ist dort an einigen Stellen von ursprünglich 8,70 Metern auf teilweise 8,30 Meter abgesackt. Außerdem seien in einigen Fugen des geteerten Deiches meterlange Risse entstanden, teilte ein Sprecher des Landesbetriebs Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) mit. Der Deich soll bis 2026 auf eine Höhe von neun Metern erhöht werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Seenotretter üben in Büsum

Ab Donnerstag trainieren die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) für vier Tage vor Büsum (Kreis Dithmarschen). In insgesamt fünf verschiedenen Szenarien üben die Helfer die Rettung auf See. Dabei geht es vor allem die Zusammenarbeit mehrerer verschiedener Rettungseinheiten. Die Beteiligten erfahren erst beim Alarm, was sie erwartet. So sollen die Seenotretter unter realen Bedingungen unter anderem den Einsatz miteinander abstimmen, Personen aus Seenot retten, medizinisch erstversorgen sowie ihrer Verletzung entsprechend transportieren. An der Übung nehmen sieben Schiffe der Rettungsflotte und drei Hubschrauber teil. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Ersthelfer nach Unfall in Pahlen gesucht

Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Pahlen (Kreis Dithmarschen) sucht die Polizei zwei Ersthelfer. Sie hatten einer 82-jährigen Frau geholfen, nachdem sie am Dienstagvormittag von einem Auto erfasst und zu Boden gestürzt war. Die Helfer werden zur Ermittlung des Unfallhergangs gebeten, sich bei der Polizei in Tellingstedt (Kreis Dithmarschen) zu melden. Die 82-jährige Radfahrerin erlitt durch den Unfall nach Angaben der Beamten schwere Kopfverletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Blumen für die Innenstadt in Heide

Eine attraktive, erlebnisreiche Innenstadt, dies ist das Ziel der Städteplaner in Heide (Kreis Dithmarschen). Bereits im Sommer 2021 hatte die Stadt Fördermittel des Landes in Höhe von 500.000 Euro aus dem "Sofortprogramm Innenstadt" erhalten. Ein Teil der Summe soll nun in Maßnahmen fließen, die für mehr Farbe in der Stadt sorgen. So sollen in der näheren Zukunft viele Blumenkübel in einheitlichem Design in Heide aufgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

