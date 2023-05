Stand: 08.05.2023 10:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hingstheide: Unfall mit drei Schwerverletzten

In Hingstheide im Kreis Steinburg sind am Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 26-Jähriger am Abend geradeaus über eine Kreuzung und missachtete dabei die Vorfahrt. Anschließend kollidierte er mit dem Wagen einer 22 Jahre alten Fahrerin und ihrer 25-jährigen Beifahrerin. Die Polizei musste die Straße etwa dreieinhalb Stunden sperren. Mehrere Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 09:30 Uhr

Tödlicher Unfall nahe Südermarsch

Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 nahe Südermarsch (Kreis Nordfriesland) ist am Wochenende eine Frau ums Leben gekommen. Die 37-Jährige war nach Angaben der Polizei am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache frontal in einen entgegenkommenden Lkw gefahren. Der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Lägerdorf: Erfolgreicher Weltrekord-Versuch

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens hat der Bereich Hobby-Horsing im Tennisclubin Lägerdorf (Kreis Steinburg) im Überspringen von Barrieren einen neuen Weltrekord aufgestellt. Dabei springen die Teilnehmer mit Steckenpferden über Balken-Schikanen - wie beim Dressurreiten. Der beste Springer schaffte die Marke von 1,42 Meter. Das ist lediglich einen Zentimeter über dem bisherigen Weltrekord im Hobby-Horsing aus Finnland. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten zu dem Weltrekord an. Insgesamt rund 800 Hobby-Horsing-Fans sahen ihnen dabei zu. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Schleswig-Flensburg und Nordfriesland haben die meisten Wohnmobile Deutschlands

In den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland stehen gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Wohnmobile in Deutschland. Der höchste Wert ergibt sich nach der Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes dabei für den Zulassungsbezirk Schleswig-Flensburg. Dort waren mit mehr als 25 Wohnmobilen auf 1.000 Einwohner, die bundesweit meisten Wohnmobile im vergangenen Jahr zugelassen worden. Dahinter folgen Nordfriesland und das bayerische Garmisch-Partenkirchen mit jeweils knapp 24. Dahinter liegen Plön, Rendsburg-Eckenförde, Landsberg am Lech, Oberallgäu und Ostholstein. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei etwas mehr als 10 Wohnmobilen pro 1.000 Einwohner. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

