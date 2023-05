Stand: 03.05.2023 09:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Landesregierung will Stadtwerke bei Wärmewende unterstützen

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein will die sogenannte Wärmewende voranbringen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte den Stadtwerken bei einem Spitzentreffen finanzielle Unterstützung zu - in Form einer zwei Milliarden Euro schweren Bürgschaft. Bei dem Ziel, erstes klimaneutrales Industrieland zu werden, spielt laut Günther der Aus- und Neubau kommunaler Wärmenetze eine zentrale Rolle. Stefan Vergo, Geschäftsführer der Stadtwerke Heide (Kreis Dithmarschen) sagt dazu: "Diese Ankündigung der Landesregierung ist aus meiner Sicht ein wirklicher Grund zur Freude. Und es wird uns Stadtwerken helfen, die erforderlichen Finanzierungen für die ersten Investitionen überhaupt zu bekommen und damit auch realisieren zu können." | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Gasverbrauch gesunken - Hälfte des Gases ist LNG

Durch das neue LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wird bereits viel Gas ins Netz eingespeist. Nach Angaben der Hansewerk-Gruppe stammt fast die Hälfte der Gasmenge, die in Schleswig-Holstein ins Gasnetz geleitet wird, aus LNG. Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, dass die Schleswig-Holsteiner immer weniger Gas verbrauchen. In den ersten vier Monaten dieses Jahres waren es mehr als 21 Prozent weniger gegenüber dem Vorjahr. Der Grund dafür seien die eher milden Temperaturen und die Sparanstrengungen der Haushalte. Mit der eingesparten Gasmenge könnten mehr als 150.000 Einfamilienhäuser versorgt werden, sagte der Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 08:30 Uhr

