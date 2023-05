Stand: 02.05.2023 10:09 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Großeinsatz für die Feuerwehren aus Hochdonn und Umgebung

In der Nacht zu Dienstag sind in Hochdonn im Kreis Dithmarschen ein Stall und ein Carport niedergebrannt. Ein Wohnhaus konnte nach Angaben der Rettungsleitstelle gerettet werden. Das Feuer war zunächst offenbar in dem Carport ausgebrochen und griff dann auf den Stall über. Beide brannten komplett nieder. Dabei sollen laut Dithmarscher Landeszeitung alle 130 Hühnerküken und 16 Tauben verendet sein, die sich im Stall befanden. Menschen kamen laut Leitstelle nicht zu Schaden. Ursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

"Bargener Fähre" startet in die Saison

Die ehrenamtliche "Bargener Fähre" auf der Eider zwischen Bargen und Delve in Dithmarschen ist am Montag in die neue Saison gestartet. Nach Angaben des Fährvereins gibt es auch in diesem Jahr wieder besonderes Programm: Neben dem eigentlichen Übersetzen der Fähre gibt es auch viele Themenfahrten auf der Eider. Unter anderem gibt es eine Kleeblatttour, Wein- oder Whiskeyproben an Bord der Fähre sowie Dämmerungsfahrten und Schleusentouren. Die Preise für die einfache Überfahrt zwischen Stapelholm und Dithmarschen betragen einen Euro, für Kinder die Hälfte. Der Regelbetrieb findet jeweils sonnabends und sonntags von 10 bis 19 Uhr statt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

"Hand in Hand für Norddeutschland": Heide eröffnet Secondhandladen

Rund 60.000 Euro hat die Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" des NDR für den Kinderschutz-Bund in Heide (Kreis Dithmarschen) zur Verfügung gestellt. Dadurch möglich geworden ist unter anderem ein neuer Secondhandladen für Kinder und werdende Mütter in Heide. Nach Angaben des Kinderschutzbundes soll es auch ein besonderes Beratungsangebot geben. Darin will der Verein über Hilfsangebote von staatlichen Stellen und Partnerorganisationen informieren. Das Geschäft ist ab sofort eröffnet und bislang einzigartig in Heide. "Hand in Hand für Norddeutschland" ist eine Spendenaktion des NDR und hat zuletzt eine Rekordsumme von 8,9 Millionen Euro erreicht. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Itzehoer Versicherungen ziehen positive Bilanz

Trotz des Krieges in der Ukraine, der Inflation sowie der Folgen aus der Corona-Krise sehen sich die Itzehoer Versicherungen "in solidem Fahrwasser". So sei die Versicherungsgruppe aus dem Kreis Steinburg vor allem im Bereich der Kfz-Versicherungen stärker gewachsen als der Marktdurchschnitt, teilte das Unternehmen mit. Nach eigenen Angaben gibt es zudem gute Zahlen im Bereich der Rechtsschutzversicherungen. Positive Impulse sehen die Itzehoer durch die Möglichkeit der Kfz-Online-Zulassungen, die ab September direkt in den Agenturen bei den Mitarbeitenden möglich sind. Weitere Ergebnisse sollen heute auf einer Bilanz-Pressekonferenz vorgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

