Stand: 28.04.2023 09:58 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozessauftakt nach tödlichen Schüssen in Heide

Vor dem Landgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt heute der Prozess gegen einen Mann aus Chemnitz. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen vor, am 31. Oktober des vergangenen Jahres seine von ihm getrennt lebende Frau in der Klaus-Groth-Straße in Heide (Kreis Dithmarschen) erschossen zu haben, als sie dort mit ihrem 13-jährigen Sohn spazieren ging. Die Frau war aus Angst vor ihrem Mann von Chemnitz nach Heide geflüchtet. Er soll sie laut Staatsanwaltschaft im März in Chemnitz vergewaltigt haben. Der Mann soll bei der Tat in Heide die Arg- und Wehrlosigkeit der Frau ausgenutzt haben. Damit liege das Mordmerkmal der Heimtücke vor, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hatte sich nach der Tat bei der Polizei in Heide gestellt, er saß seitdem in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

Hotelprojekt am ehemaligen ZOB in Heide geht voran

Ein geplantes Hotelprojekt am ehemaligen ZOB in Heide (Kreis Dithmarschen) hat jetzt eine wichtige Hürde genommen. Die Heider Ratsversammlung hat die für den Bau notwendige Änderung des Flächenutzungsplans mit sehr großer Mehrheit beschlossen. Nun muss das Innenministerium dieser Änderung noch zustimmen, dann kann die Stadt Heide den beschlossenen Bebauungsplan offiziell in Kraft setzen, so ein Stadtsprecher. Damit liege dann das notwendige Baurecht für das Hotelprojekt am alten ZOB vor. Ein Hamburger Investor will auf dem Grundstück für 13 Millionen Euro ein Hotel und ein Gästehaus bauen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende des Jahres beginnen. Eine Bürgerinitiative wollte den Hotelbau verhindern, weil dafür eine 200 Jahre alte Eiche auf dem Grundstück gefällt werden muss. Die Kommunalaufsicht in Kiel hatte das Bürgerbegehren aber wegen Formfehlern abgelehnt. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

