Stand: 21.04.2023 10:36 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Banhstreik nervt viele Pendler

Viele Pendlerinnen und Pendler sind genervt von dem Bahnstreik am Freitag. Das ergab eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Menschen mussten demnach auf andere Fortbewegungsmittel ausweichen, um zur Arbeit oder zum Beispiel zum Arzt zu kommen. Einige äußerten aber auch Verständnis für den Streik. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass auch nach dem angekündigten Ende des Warnstreiks gegen 11 Uhr am Freitag noch nicht sofort wieder alles nach Fahrplan laufen wird. Bis der Zugverkehr wieder normal laufe, könne es noch bis Freitagnachmittag dauern, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Bombenalarm vor Husumer Bahnhof

Vor dem Husumer Bahnhof (Kreis Nordfriesland) hat es am Donnerstagabend Bombenalarm gegeben. Gegen 20 Uhr hatte sich ein 27-jähriger Mann auf dem Polizeirevier gemeldet und angegeben, dass in einer Tüte vor dem Revier eine Bombe platziert sei. Das Revier liegt direkt gegenüber vom Bahnhof. Daraufhin wurde der Bahnhof vorerst gesperrt und der Zugverkehr für etwa eine halbe Stunde eingestellt. Der alarmierte Kampfmittelräumdienst gab nach kurzer Untersuchung Entwarnung: in der Tüte befand sich lediglich einen Messerblock. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Auftakt der Brahmswochen 2023

Mit einem Konzert des Landesjugendorchesters beginnen am Freitag in Heide (Kreis Dithmarschen) die Brahmswochen. Das Eröffnungskonzert findet im neuen Atrium des Berufsbildungszentrums (BBZ) statt. Das 90-köpfige Landesjugendorchester wird dort unter der Leitung von Sergi Roca Bru und mit der Soloposaunistin Ann-Catherina Strehmel ab 19.30 Uhr die Sinfonie Nr.3 von Johannes Brahms spielen. Man gehe bewusst in den attraktiven Saal des BBZ-Neubaus, um einmal etwas Neues auszuprobieren, sagte der Vorsitzende der Brahmsgesellschaft Schleswig-Holstein, Joachim Nerger. "Weitere Höhepunkte der Brahmswochen sind Konzerte in der St. Jacobi-Kirche Neuenkirchen, ein Kinderkonzert am 10. Juni auf der Museumsinsel Lüttenheid und die Klaviersommernacht am 24. Juni im Watt'n Hus in Büsum", so Nerger. Karten für alle Konzerte gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen im Kreis Dithmarschen. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.04.2023 | 08:30 Uhr