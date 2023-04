Stand: 18.04.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Totschlag-Prozess wird in Itzehoe neu aufgerollt

Wegen eines tödlichen Messerangriffs auf einen 25-Jährigen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) muss sich ab Dienstag ein Mann erneut vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) verantworten. Der Bundesgerichtshof hatte das erste Urteil des Landgerichts aufgehoben und entschieden, dass der Fall in wesentlichen Teilen von einer anderen Kammer neu verhandelt werden muss. Für das Verfahren wegen Totschlags sind bislang neun Verhandlungstage angesetzt. Das Opfer hatte bei einem Streit im März 2021 in seiner eigenen Wohnung in Brunsbüttel über 50 Schnitt- und Stichverletzungen erlitten und war verblutet. Im April 2022 hatte das Landgericht den damals 29 Jahre alten Angeklagten wegen absoluter Schuldunfähigkeit freigesprochen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Angeklagte hatte Revision beim BGH eingelegt. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

Löschwasserkonzept für die Halbinsel Eiderstedt beschlossen

Da die Sielzüge und Löschteiche nicht mehr ausreichend Wasser führen, haben sich die Feuerwehren auf der Halbinsel Eiderstedt eine neue Lösung einfallen lassen.Zwei ausrangierte Milchtankwagen sollen umgebaut werden - diese können jeweils 12.000 Liter Wasser aufnehmen. Dieses Konzept würden zehn Gemeinden auf Eiderstedt finanzieren, so Amtswehrführer Heinz-Dieter Hecke. Am Montagabend haben sich mit Osterhever und Welt auch die letzten beiden beteiligten Gemeinden für das neue Löschwasserkonzept entschieden. Stationiert werden sollen die Tankwagen bei den Feuerwehren in Tetenbüll für den westlichen Teil und in Kating für den östlichen Teil Eiderstedts (alle Kreis Nordfriesland). Das neue Löschwasser-Konzept könnte auch für andere ländliche Gebiete als Vorbild dienen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

B431: Bauarbeiten verzögern sich

Schadstoffe im Boden verzögern die Sanierung der B431 in Glückstadt (Kreis Steinburg). Dies teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Der erste Abschnitt, die Itzehoer Straße, sollte eigentlich bereits wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch während der Arbeiten stellten die Bauarbeiter einen auffälligen Geruch fest. In Bodenproben wurde daraufhin unter anderem Cyanid-Konzentrationen nachgewiesen, ein hochgiftiger Stoff. Der betroffene Bereich darf nun nur noch mit Schutzkleidung betreten werden. Bis die Schadstoffe aus dem Boden entfernt sind, werden die Arbeiten an einem anderen Bauabschnitt fortgesetzt. Die gesamte Sanierung der B431 in Glückstadt soll Anfang Juni abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 16:30 Uhr

