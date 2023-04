Stand: 14.04.2023 08:58 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Windräder verdrängen Seevögel

Wissenschaftler des Forschungs-und Technologiezentrums (FTZ) Westküste in Büsum (Kreis Dithmarschen) haben untersucht, wie sich der Bau von Offshore-Anlagen auf Seevögel auswirkt. Im Fokus waren die Gebiete rund um die Windparks in der Deutschen Bucht. Ergebnis:In direkter Umgebung der Anlagen verschwanden die Seetaucher fast vollständig. So sank in der südöstlichen Nordsee die Zahl der Seetaucher von 35.000 auf 25.000. Aufgrund der Energiewende wird die Zahl der Offshore-Windanlagen zunehmen. Die Forscher aus Büsum fürchten, dass sich der Seetaucher dann vollständig aus der Nordsee zurückziehen könnte. Denn nach den Ergebnissen der Studie reagiert keine andere Vogelart so empfindlich auf Windräder wie er. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 8:30 Uhr

Neue Lieferung für LNG-Terminal in Brunsbüttel

Im Brunsbütteler Elbehafen (Kreis Dithmarschen) ist in dieser Woche eine neue Lieferung mit LNG, (Liquefied Natural Gas/tiefgekühltem verflüssigten Erdgas) angekommen. Wie ein RWE-Sprecher bestätigte, hat ein Spezialtanker 165.000 Kubikmeter LNG aus den USA zum schwimmenden Terminal nach Brunsbüttel gebracht. Laut RWE dauert der Probebetrieb mit den sogenannten kontinuierlichen Regasifizierungen an. Der Regelbetrieb mit einer dauerhaften Einspeisung in das Gasnetz soll in den kommenden Wochen erfolgen. Dann übernimmt die neu gegründete bundeseigene Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) als Betreiber den kommerziellen Terminalbetrieb in Brunsbüttel. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 8:30 Uhr

