Erste Handwerkskonjunkturumfrage: Leicht eingetrübt

Die Handwerksbetriebe an der Westküste schätzen ihre Lage in der ersten Konjunkturumfrage des Jahres eher verhalten. 51 Prozent der Betriebe sprachen in der Umfrage der Handwerkskammer von einem guten, 40 von einem befriedigenden und 9 Prozent von einem schlechten ersten Quartal. Das sei eine leichte Eintrübung im Vergleich zur letzten Umfrage, teilte eine Sprecherin mit. Dabei schwinge eine große Unsicherheit mit. Wegen der allgemeinen unsicheren Geschäftslage seien die Auftragseingänge zurückgegangen. Das wirke sich nun unter anderem auf die Beschäftigungslage aus: Diese sei leicht rückläufig. Besonders betroffen zeigten sich dabei energieintensive Betriebe wie etwa das Nahrungsmittelhandwerk, so die Kammer. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 8:30 Uhr

Weitere Zusammenarbeit von Windenergie-Fachmessen

Die beiden Veranstalter der Messen "WindEnergy Hamburg" sowie der "Husum Wind" haben ihren Vertrag zur Kooperation beider Windenergie-Fachmessen bis Dezember 2029 verlängert. Demnach soll die internationale Leitmesse "Windenergy Hamburg" in geraden Jahren und in ungeraden Jahren die auf den deutschsprachigen Raum konzentrierte "Husum Wind" stattfinden. In diesem Jahr wird die Messe in Husum (Kreis Nordfriesland) vom 12. bis 15. September Produktneuheiten und Technologien aus Bereichen wie Onshore und Offshore Wind, Grünem Wasserstoff oder Digitalisierung vorstellen. Dazu werden rund 600 Aussteller erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 8:30 Uhr

Spargelanstich nun auch in Dithmarschen

Nach dem offiziellen Spargelanstich vergangene Woche bei Neumünster, hat nun auch im Kreis Dithmarschen die Spargelsaison begonnen. Das sonnige Wetter vor Ostern habe die vorherige Kälte ausgeglichen, sagt Landwirt Malte Timm. So konnte am Karfreitag der erste Spargel auf seinem Feld in Bargenstedt gestochen werden. Familie Timm führt den einzigen Spargelbetrieb in ganz Dithmarschen. Im Jahr 2021 hatten sie das Feld frisch bepflanzt. Die meistverkaufte Sorte ist der weiße Spargel. Wegen der gestiegenen Nachfrage baut der Betrieb aber seit diesem Jahr auch grünen Spargel an. Der braucht in der Regel länger. Der Erntebeginn ist bei der grünen Sorte voraussichtlich erst im Mai. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 8:30 Uhr

