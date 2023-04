Stand: 11.04.2023 09:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

A23: Sanierung der Deckschicht zwischen Schafstedt und Albersdorf beginnt

Auf der A23 beginnt am Dienstag die Sanierung der Deckschicht zwischen den Anschlussstellen Schafstedt und Albersdorf in Richtung Heide (alle Kreis Dithmarschen). Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr sollen dort Risse und andere Schäden beseitigt werden. Dafür wird die Anschlussstelle Schaftstedt komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Anfang Juni andauern. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Strandsegler-Regatta St. Peter-Ording

Der Yachtclub St. Peter-Ording in Nordfriesland hat am Osterwochenende seine erste Regatta veranstaltet. In der kleinsten Wagenklasse, den sogenannten Minis, gingen nach Angaben der Veranstalter am Sonnabend und Sonntag rund hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start. Probleme bereitete zunächst der ausbleibende Wind, dieser frischte jedoch später auf. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Motorrad-Gottesdienst in Husum

Hunderte Biker haben am traditionellen Oster-Motorradgottesdienst in Husum (Kreis Nordfriesland) teilgenommen. Die Motorradfahrerinnen und -fahrer fuhren im Korso durch die Stadt zum Marktplatz, wo der Gottesdienst unter freiem Himmel stattfand. Es war der inzwischen 39. Motorrad-Gottesdienst - er stand unter dem Motto "All You need is Love". Neben den Bikern nahmen auch zahlreiche Besucher und Zuschauer am Gottestdienst teil. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Mehrere Osterfeuer gerieten außer Kontrolle

In Wulfsmoor im Kreis Steinburg ist nach Polizeiangaben ein Osterfeuer am Ostersamstag außer Kontrolle geraten. Die Feuerwehr musste zur Hilfe gerufen werden und den Brand löschen. Nach Angaben des Wehrführers hatten die privaten Veranstalter das Feuerholz unter trockenen Bäumen und Sträuchern eines Knicks gelagert. Diese fingen Feuer. 15 Kräfte rückten zum Einsatz aus und brachten den Brand unter Kontrolle. Auch in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) geriet ein Osterfeuer wegen des starken Windes kurzzeitig außer Kontrolle - ein Windstoß trieb die Funken in nahegelegenes Schilf. Die Feuerwehr musste anrücken, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Festival 2023: Feiern mit ClockClock und NDR SH in Büsum

Am 29. und 30. April macht das NDR Festival Station in Büsum (Kreis Dithmarschen). Die große Bühne steht dann direkt am Büsumer Strand, auf der Watt-Tribüne. Durch den Abend führen am Sonnabend (29. April) ab 18 Uhr Moderatorin Kristin Recke aus dem NDR Fernsehen und NDR 1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof. Für die Menschen in Büsum wird es zusätzlich auch noch spannend: Auf sie kommt eine besondere Aufgabe zu, die es live als Challenge zu lösen gilt. Am Sonntag (30. April) findet der 1. Büsumer Familientag statt. Er startet um 14 Uhr und wird von Horst Hoof moderiert. Der Eintritt zum Event ist kostenfrei. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 06:40 Uhr

