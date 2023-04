Stand: 05.04.2023 16:25 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nach Gewalttat in Heide: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sechs Jugendliche

Nach dem Überfall auf ein 13-jähriges Mädchen in Heide (Kreis Dithmarschen) hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) die Ermittlungen aufgenommen. Man ermittele nun gegen insgesamt sechs Jugendliche wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dabei handele es sich um vier Mädchen und zwei Jungen. Sie sollen das Mädchen überfallen, gedemütigt und geschlagen haben. Zudem sollen sie der 13-Jährigen die Haare angezündet und eine Zigarette in ihrem Gesicht ausgedrückt haben. Darüber hinaus hatten sie einige der Taten gefilmt und ins Internet gestellt. Der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung richte sich außerdem gegen drei Kinder, die allerdings unter 14 und damit noch nicht strafmündig sind. Daher sei das Sache des Jugendamtes, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Prozess wegen schweren Bandendiebstahls in Itzehoe

Am Mittwoch hat am Schöffengericht Itzehoe (Kreis Steinburg) der Prozess gegen vier Angeklagte begonnen. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Laut Gerichtssprecherin sollen die vier Angeklagten im November letzten Jahres arbeitsteilig in eine Tierarztpraxis in Brokstedt (Kreis Steinburg) eingebrochen sein und einen dreistelligen Betrag Bargeld entwendet haben. Außerdem sollen Sachschäden an Tür und Fenstern entstanden sein. Einer der Männer soll der Fahrer gewesen sein, die anderen drei sollen den Einbruch ausgeführt haben. Die Polizei hatte die vier Männer nach ihrer Flucht am Hamburger Stadtrand festgenommen. Sie sollen für elf weitere Taten schweren Bandendiebstahls verantwortlich sein. Ihnen droht nun eine Haftstrafe bis zu einem Jahr. Das Urteil wird in der kommenden Woche erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Ermittlungsverfahren gegen Hacker eingeleitet

Nach einer bundesweiten Razzia gegen Cyberkriminelle, hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) ein Ermittlungsverfahren gegen einen Hacker aus Heide (Kreis Dithmarschen) eingeleitet. Weitere Verdächtige aus Schleswig-Holstein kommen aus Wahlstedt (Kreis Segeberg) und Kiel. Nach Angaben der Ermittler des Bundeskriminalamtes gibt es bundesweit 58 Beschuldigte. Dabei gehe es unter anderem um gestohlene Daten und den Handel mit gefälschten Identitäten. In mehreren Bundesländern kam es zu Angriffen auf Behörden-Webseiten. Bei der Razzia gab es in allen 16 Bundesländern Durchsuchungen, in insgesamt 62 Gebäuden. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

