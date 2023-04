Stand: 03.04.2023 10:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wiedereröffnung der St. Martin-Kirche in Osterhever

Mit einem Festgottesdienst ist am Sonntag die evangelische St. Martin-Kirche in Osterhever auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) nach einem Jahr Sanierungsarbeiten wiedereröffnet worden. Es war die erste von insgesamt 16 sanierungsbedürftigen Kirchen in der Region, an der die Arbeiten abgeschlossen sind. Mit 18 Kirchen gibt es auf Eiderstedt so viele historische Dorfkirchen auf engem Raum wie sonst nirgends in Deutschland. Die gut 20 Millionen Euro teure Sanierung der Eiderstedter Kirchen wird etwa zur Hälfte vom Bund finanziert, der Rest soll über Eigenmittel der Kirche, einen Zuschuss vom Land und Spenden finanziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Forscher auf Helgoland

Wie können wissenschaftliche Daten aus schwer erreichbaren Regionen effektiv gesammelt werden? Darum geht es in einem Projekt zwischen dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) und dem Fischerei- und Umweltministerium aus dem Senegal. Auf Helgoland (Kreis Pinneberg) hat das Alfred-Wegener-Institut deshalb einen kleinen, leicht handhabbaren Sensor entwickelt. Die Daten, die die Fischer mit dem Sensor aufzeichnen, sollen einerseits der Wissenschaft dienen, anderseits auch den Fischern selbst: Mit Hilfe einer App soll ihnen künftig vorhergesagt werden, wie erfolgsversprechend eine Ausfahrt aufs Meer ist. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Kooperation zwischen der Fachhochschule Kiel und der Stadt Itzehoe

Die Stadt Itzehoe kooperiert ab sofort mit der Fachhochschule in Kiel. Der Grund ist die zunehmende Bedeutung von Itzehoe im Kreis Steinburg als Technologiestandort. Um das Wissen dafür bereitzustellen, soll sich die Kooperationsvereinbarung hauptsächlich auf die Felder Wirtschaft, Wissenschaft und Nachwuchsförderung konzentrieren, aber auch die Werbung neuer Fachkräfte soll eine Rolle spielen. So sollen die Forschungs-und Wissenschaftsaktivitäten in der Stadt Itzehoe weiter ausgebaut werden. Wirtschaftlich strebt die Stadt Itzehoe zusammen mit dem Kreis Steinburg an, erste Anlaufstelle und Drehkreuz für technologieorientierte Gründungen und Ansiedlungen im Norden der Metropolregion Hamburg zu werden. Den entsprechenden Kooperationsvertrag unterschrieben der Fachhochschul-Präsident Björn Christensen und Bürgermeister Ralf Hoppe (parteilos) am vergangenen Donnerstag. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

