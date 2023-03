Stand: 15.03.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

EU-Kommission will Meere schützen - Krabbenfischer in Sorge

Die Krabbenfischer an der Westküste bangen um ihre Existenz. Die EU-Kommission will das Fischen mit sogenannten grundberührenden Fanggeräten bis spätestens 2030 schrittweise verbieten. Die Kommission will damit die negativen Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresökosysteme verringern, die auch durch ein Aufwühlen des Meeresbodens hervorgerufen werden. Erste Maßnahmen zum Schutz des Meeresbodens und der Meeresfauna sollten bereits bis März 2024 ergriffen werden. Das betrifft bestimmte Küstengebiete, dazu gehört auch die Westküste. Dort fürchten die Krabbenfischer, die EU wolle das Krabbenfischen bis Ende März nächsten Jahres verbieten, sagt Jan Möller, Vorsitzender der Krabbenfischer in Schleswig-Holstein. Wenn der Aktionsplan der EU beschlossen werde, bedeute das das Aus für die Krabbenfischerei. Die EU Mitgliedsstaaten müssen dem Vorschlag erst zustimmen. In der kommenden Woche findet die Agrarministerkonferenz in Büsum statt. Die Fischer haben Protestaktionen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Streit um Solarpark im Kaiser-Wilhelm-Koog

Für den möglichen Bau von Solarparks haben Gemeindevertreterinnen und -vertreter im Kaiser-Wilhelm-Koog (Kreis Dithmarschen) ein Standortkonzept erarbeitet. Auf einer Fläche von 110 Hektar könnten demnach Solaranlagen gebaut werden. Noch fehlt aber die Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde. Die Flächen könnten sich noch verkleinern, so ein Gemeindeverteter. Investoren stünden aber schon bereit. Die Einwohnerinnen und Einwohner hingegen kritisierten bei einer Fragestunde im Gemeindehaus mangelnde Transparenz. Sie seien nicht rechtzeitig informiert worden. Sie fordern jetzt eine Einwohnerversammlung, in der grundsätzlich über Photovoltaikanlagen abgestimmt werden soll. Die müsse allerdings von der Politik beschlossen werden, heißt es vom Amt Marne Nordsee. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Keine Fahrten von Cuxhaven nach Helgoland

Wetterbedingt finden heute keine Fahrten ab Cuxhaven nach Helgoland statt. Das teilte ein Sprecher der zuständigen Reederei mit. Auch die Rückfahrt ab Helgoland am Donnerstag um 8 Uhr entfällt. Stattdessen bietet die Reederei am Donnerstag Fahrten um 10.30 Uhr ab Cuxhaven und 16 Uhr ab Helgoland an. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

