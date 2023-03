Stand: 08.03.2023 09:48 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Land will in den Ausbau des Büsumer Hafens investieren

Das Land will 13 Millionen Euro für den Ausbau des Büsumer Fischereihafens (Kreis Dithmarschen) investieren. Grund dafür ist unter anderem, dass Häfen wie Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) geschlossen wurden und sich viel Fischerei-Infrastruktur im Büsumer Hafen befindet. Dadurch werden die Liegeplätze knapp. Mit den Mitteln des Landes soll ein vorhandenes Hafenbecken ausgebaut werden. Der parteilose Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins, Claus Ruhe Madsen, sagte zum Ausbau des Beckens: "Da gibt es ja weder genug Wassertiefe, noch genug Liegeplätze. Auch eine Slipanlage soll entstehen und es gilt jetzt, dass wir erst einmal mit der Planfeststellung starten." Laut Madsen wird der Ausbau frühestens ab 2027 beginnen können. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

Weltfrauentag in Dithmarschen und Steinburg

Frauenbewegungen, Kommunen, Vereine und Gewerkschaften planen anlässlich des Weltfrauentages viele Veranstaltungen. In Itzehoe (Kreis Steinburg) verteilen Mitglieder der SPD Rosen in der Innenstadt. Am Nachmittag gibt es Feste und Filmvorstellungen in Albersdorf, Heide (beide Kreis Dithmarschen) und Itzehoe. In einem Heider Autohaus wird am Abend ein Selbsthilfe-Autoworkshop für Frauen angeboten. Der Weltfrauentag am 8. März will auf Rechte der Frauen und Gleichberechtigung aufmerksam machen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

Virtuelle Realität in der Geriatrie Heide

Ab sofort werden sogenannte VR-Brillen auch in der Therapie am Westküstenklinikum Heide (Kreis Dithmarschen) in der Geriatrie eingesetzt. VR steht für virtuelle Realität und soll vor allem beim Training in der Bewegungs- und Mobilisierungs-Therapie nach einem Schlaganfall, Hirnverletzungen oder bei Parkinson eingesetzt werden. Nach Angaben des Klinikums kommen die Brillen durch eine Großspende eines Privatunternehmens zum Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

