Stand: 03.03.2023 11:22 Uhr

Bauarbeiten am Heider Bahnhof

Die Deutsche Bahn beginnt am Freitag mit Rammarbeiten auf dem Heider Bahnhofsgelände. Arbeiter einer Baufirma müssen Strommasten für eine Ladeanlage der Akkuzüge errichten. Die Rammarbeiten sind laut einem DB-Sprecher notwendig, um die Fundamente für die schweren Strommasten in den Boden zu setzen. Damit der Bahnverkehr nicht größer gestört wird, sollen die Arbeiten überwiegend abends und nachts stattfinden. Um 21 Uhr sollen am Freitag die Bauarbeiten beginnen und Sonntag morgen ab sieben Uhr sollten sie abgeschlossen sein. Obwohl die Bahn moderne Geräte mit einer Lärm-Dämpfung einsetzen werde, könne es zu erhöhtem Baulärm im Bereich des Heider Bahnhofes kommen, so der DB-Sprecher. Die Deutsche Bahn hatte Anwohner in der Nachbarschaft des Bahnhofes bereits mit einer Hauswurfsendung informiert. Außerdem hat die DB in Hamburg ein Infotelefon für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 8:30 Uhr

Landgericht Itzehoe: Prozessbeginn wegen gefährlicher Körperverletzung

Vor dem Landgericht Itzehoe beginnt am Freitag ein Prozess wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Angeklagt sind zwei Männer aus dem Kreis Steinburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im November 2020 gewaltsam in die Wohnung eines Mannes in Glückstadt eingedrungen zu sein und den Bewohner schwer verletzt zu haben. Laut Anklageschrift sollen die beiden Männer nachts die Tür der Wohnung eingetreten und den Bewohner attackiert haben. Der Mann sei dann gestürzt, und die beiden Angeklagten hätten mehrfach auf den am Boden liegenden Bewohner eingetreten und ihn auch am Kopf verletzt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang nicht bekannt. Einer der beiden Angeklagten befindet sich laut Staatsanwaltschaft derzeit in einer psychiatrischen Klinik in Schleswig. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 8:30 Uhr

LNG-Umwandlungsschiff "Hoegh Gannet" legt ab

Das LNG-Umwandlungsschiff "Hoegh Gannet" verlässt Freitagvormittag seinen Liegeplatz im Brunsbütteler Elbehafen. Gegen 11 Uhr solle die FSRU ablegen, so ein RWE-Sprecher. Die "Hoegh Gannet" solle für mindestens eine Woche auf einem Liegeplatz vor Wilhelmshaven ankern. Nach massiven Beschwerden von Anwohnern aus dem benachbarten Wohngebiet Brunsbüttel-Süd wegen des Lärms hatte RWE angekündigt, das Umwandlungsschiff nochmal für einen Zeitraum zu verlegen. Erst wenn die Arbeiten an der landseitigen Infrastruktur abgeschlossen seien, werde das Umwandlungsschiff zurückkehren. Dann folge noch eine Testphase, bevor der Regelbetrieb mit dem Regasifizieren und dem Einspeisen des Gases in das schleswig-holsteinische Netz beginne, so der RWE-Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 8:30 Uhr

