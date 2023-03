Stand: 02.03.2023 09:17 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Högerbau wird detailgetreu restauriert

Die Arthur Boskamp-Stiftung hat sich dazu entschlossen, den alten Högerbau detailgetreu zu restaurieren. Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Soldatenheim in Hohenlockstedt stand vor dem Zerfall. Am Mittwoch setzten Bauarbeiter eine neue Turmspitze auf das Gebäude. Das alte Haus diente zwischen 1912 bis 1919 Soldaten und Unteroffizieren als Ort der Erholung, Bildung und Gesellschaft. In den Jahren danach war es zwischenzeitlich ein Heim, dann eine Kirche und im Anschluss ein Wohn- und Gewerbeort. Die Arthur Boskamp-Stiftung will im Högerbau nun vier Wohnungen und eine Künstlerresidenz mit Atelierräumen bauen. Außerdem soll es einen Saal für private Veranstaltungen und im Keller eine Gaststätte entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Schulausfall in Erfde

In Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) fällt heute die Schule aus. Das bestätigte Bürgermeister Thomas Klömmer. Grund für den Unterrichtsausfall ist eine am Mittwoch bei Bauarbeiten beschädigte Gasleitung. 80 Meter davon müssen nun repariert werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen aber laut Bürgermeister Hausaufgaben über die Online-Plattform "It's Learning" bekommen. Wann die Schule wieder aufmachen kann, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Holtenauer Hochbrücke: Reparatur-Auftrag geht an Brunsbüttel

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) hat am Mittwoch den Zuschlag zur Sanierung der Holtenauer Hochbrücken an ein Stahlbauunternehmen aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erteilt. Das gab Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bekannt. Die Reparaturen sollen laut Plan bis zur Kieler Woche andauern und gut 3,4 Millionen Euro kosten. Nach Angaben des LBV.SH hat die Baufirma bereits mit den Vorarbeiten begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 18:00 Uhr

