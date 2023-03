Stand: 01.03.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Lärmbelästigung durch das LNG-Terminal Brunsbüttel

Das Unternehmen RWE hat sich auf einer Sondersitzung des Bauausschusses in Brunsbüttel am Dienstag für den Lärm in den vergangenen zwei Wochen entschuldigt. Anwohner hatten sich über den Lärm des LNG-Umwandlungsschiffes "Hoegh Gannet" beschwert. Das Umwandlungsschiff, die FSRU "Hoegh Gannet", könne im Moment noch kein Gas in das Netz an Land einspeisen, da die Infrastruktur noch nicht bereitstehe. Deswegen müssten Gasfeuerungsanlagen und Kühlaggregate eingesetzt werden, die den Lärm verursachen, erklärte Dienstagabend ein Sprecher des Energiekonzerns. "In einer ersten Maßnahme haben wir den Bürgern angeboten, dass wir jetzt erstmal kurzfristig die FSRU aus dem Hafen nehmen, um für Ruhe zu sorgen. Sie wird dann wieder zurückkehren, wenn absehbar ist, dass der Regelbetrieb sein wird", so Sprecher Jan-Peter Cirkel. Das werde voraussichtlich Mitte März sein. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Lärmbelästigung im Regelbetrieb erledigt haben wird. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

