Stand: 24.02.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Diskussion um Windkraft auf Eiderstedt

Wird es bald mehr Windkraftanlagen auf Eiderstedt im Kreis Nordfriesland geben? Mehr als 400 Eiderstedter kamen Donnerstagabend zur Informationsveranstaltung mit anschließender Diskussion in der Dreilandenhalle in Garding (Kreis Nordfriesland). Vor dem Hintergrund des neuen Flächenbedarfs im Land hatten einige Landwirte zuvor Interesse für Stromwindmühlen bekundet. Bislang gibt es kaum Windanlagen auf Eiderstedt. Das wird sich allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern, sagte Burkhard Jansen, Leiter des Fachbereiches Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur: "Bisher war Eiderstedt von Windkraftanlagen ausgenommen, weil sich dort wichtige Vogelschutzgebiete befinden. Ob das auch künftig so bleibt, wird das Land in seiner neuen Regionalplanung prüfen müssen". | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 8:30 Uhr

Mehr als eine halbe Million Euro für Bäder und Sportstätten in Dithmarschen

Das Land will die Bäder und Sportstätten im Kreis Dithmarschen mit 550.000 Euro bei den gestiegenen Energiekosten unterstützen. Der Finanzausschuss des Landtags hatte in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Härtefall-Fonds beschlossen. Außerdem sollen die Schulen moderne Thermostate für ihre Heizung bekommen, heißt es im Sitzungsprotokoll. Anträge können in Not geratene Sportvereine demnach ab sofort, Betreiber von Bädern ab dem ersten März ans Land stellen. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 08:30 Uhr

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Gedenkgottesdienst in Husum

In Husum wird es am kommenden Sonntag ab elf Uhr in der Marienkirche einen gemeinsamen Friedensgottesdienst der evangelischen und orthodoxen Gemeinde geben. Anlass ist der Jahrestag des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Liturgie wird zu Teilen in Deutsch und Kirchenslawisch erklingen. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2023 | 08:30 Uhr