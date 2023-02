Stand: 23.02.2023 09:01 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Entscheidung über Windkraft auf Eiderstedt

Wird es bald mehr Windkraftanlagen auf Eiderstedt im Kreis Nordfriesland geben? Zum Thema Windkraft findet am Donnerstag eine Informationsveranstaltung mit anschließender Diskussion in der Dreilandenhalle in Garding (Kreis Nordfriesland) statt. Vor dem Hintergrund neuen Flächenbedarfs im Land hatten einige Landwirte zuvor Interesse für Stromwindmühlen bekundet. Da Eiderstedt aber vor allem ein wichtiges Vogelschutzgebiet ist, gibt es dort bislang kaum Windanlagen. Auch die für den Tourismus landschaftlich einzigartige Landschaft spielt in der Diskussion auf Eiderstedt eine große Rolle. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Heide lädt zum "Zukunftsgespräch"

Am Donnerstag geht es im Heider Stadttheater (Kreis Dithmarschen) um die Frage, wie Wasserstoff einen Beitrag zur Wärmewende leisten kann. Die Wärmewende gilt als wichtigste Säule der Energiewende, da Heizen und warmes Wasser in Privathaushalten gut 80 Prozent des Energieverbrauches ausmachen. Dort liegt ein großes Potenzial zur Einsparung sagt Regine Albert vom Projekt Westküste 100. Wenn Wasserstoff "grün" produziert werde, beispielsweise durch Windkraft, trage er dazu bei, Erdgas als fossilen Energieträger zu ersetzen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Reaktion der Stadt Heide auf das Bürgerbegehren zum Erhalt mehrerer Bäume

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) hat das Nein der Kommunalaufsicht zu einem Bürgerbegehren gegen das Absägen einer 200 Jahre alten Eiche sowie 14 weiterer Bäumen begrüßt. Auf dem Komplex des ehemaligen Busbahnhofs sollen in der Innenstadt ein neues Hotel sowie Unterkünfte für längerfristige Aufenthalte entstehen. Dagegen hatten Bürgerinnen und Bürger mit knapp 2.000 Unterschriften ein Bürgerbegehren beantragt. Sie scheiterten jedoch aus formellen Gründen, wie die Kommunalaufsicht nach der Prüfung mitteilte. Die Stadt will nach Angaben des Bürgermeisters nun schnell in die Umsetzung gehen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

