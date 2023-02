Stand: 17.02.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Meierei Horst ist gerettet

Die Traditionsmeierei Horst im Kreis Steinburg ist gerettet: Seit Anfang Februar hat der genossenschaftlich geführte Betrieb durch Spenden, Darlehen und neue Anteile laut eigenen Angaben mehr als 400.000 Euro eingenommen. 300.000 Euro waren nötig, um den Betrieb zu erhalten. Die Meiererei war vor allem durch stark gestiegene Energiekosten in finanzielle Schieflage geraten. Achim Bock, einer von zwei Vorsitzenden der Meierei Horst sagte: "Wir waren beide sehr optimistisch im Vorstand, dass wir das schaffen. Aber, dass wir jetzt so eine Riesensumme in kurzer Zeit zusammenkriegen, das hat uns wirklich total überrascht." | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:30 Uhr

Konferenz wegen Schlickproblemen mit der Fähre Kronsnest

Die Fähre Kronsnest hat ein Schlick-Problem. In der Saison zwischen Mai und Oktober kann die Fähre nach eigenen Angaben zwischen Seester im Kreis Steinburg und Neuendorf im Kreis Pinneberg zeitweise für zwei Stunden nicht fahren, da die Krückau zu stark verschlickt ist. Am Donnerstagabend gab es dazu ein Treffen mit zehn weiteren Anrainer-Vereinen. Die Vereine prüfen nun, ob sie eine Interessengemeinschaft bilden und so einen Schlick-Bagger für die Krückau bezahlen können. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:30 Uhr

