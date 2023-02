Stand: 16.02.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Ostroher Weg gesperrt

Die Stadt Heide hat ab sofort den Ostroher Weg für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die eher ruhige Wohnstraße werde von vielen Autofahrern und Paketdienstleistern als Abkürzung in die Nachbargemeinde Ostrohe (Kreis Dithmarschen) benutzt, so ein Stadtsprecher. Die Folge: Neben dem Lärm für die betroffenen Anwohner müssen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes den Ostroher Weg wegen der entstandenen Straßenschäden regelmäßig ausbessern. Die Stadt Heide hat nun in Absprache mit der Gemeinde Ostrohe Poller im Ostroher Weg installiert. Eine Abkürzung für Autofahrer von Heide nach Ostrohe ist damit ab sofort nicht mehr möglich. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30

NABU kritisiert Probebohrungen für die A20

Für den Bau der A20 macht die Planungsgesellschaft Deges zwischen Hohenfelde (Kreis Steinburg) und Bokel (Kreis Pinneberg) derzeit Probebohrungen. Sie will so herausfinden, wie fest oder weich die Marsch- und Moorböden dort sind. Kritik kommt vom Naturschutzbund (NABU). Denn das Gebiet liegt mitten in der Hörner Au, wo der seltene Zwergschwan zu Hause ist. Die untere Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg hatte die dreitägigen Bohrungen erlaubt. Laut Projektleiter Benedikt Zierke sind sie zwingend erforderlich. Insgesamt 63 Mal will die Deges bis zum Ende der Woche in der Hörner Au bohren. Wenn Zwergschwäne auf den Flächen sind, soll abgebrochen werden. Der NABU spricht dennoch von Vergrämung: Rund 300 der seltenen Wasservögel sollen bereits geflüchtet sein, sagen die Naturschützer. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30

