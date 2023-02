Stand: 15.02.2023 08:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Dünen-Therme erhöht Eintrittspreise

Ein Ausflug nach St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) wird ab April voraussichtlich teurer als bisher. Der Tourismus-Ausschuss der Gemeinde hat empfohlen, die Preise für Dünen-Therme, Parkplätze und Strandkörbe wegen der gestiegenen Energiepreise und der allgemeinen Kostensteigerung zu erhöhen. Wenn die Gemeindevertretung zustimmt, gelten die Preiserhöhungen vom 1. April an. Nur durch diese Maßnahmen könne man die stufenweise Wiedereröffnung der Dünen-Therme möglich machen und die stark gestiegenen Betriebskosten finanziell abfedern, sagte Tourismus-Direktorin Katahrina Schirmbeck. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Verdienstnadel des Landes an Bargener Fährmann

Claus Hansen vom Verein der Bargener Fähre ist von der Landesregierung mit der Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) überreichte die Ehrennadel und die Urkunde am Dienstag im Rahmen einer Feierstunde in Kiel an Claus Hansen und vier andere Bürgerinnen und Bürger. Hansen war 50 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr und 25 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv. Außerdem war er Mitbegründer der Bargener Fährverbindung, die Stapelholm mit Dithmarschen verbindet. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Heide: Beliebte Abkürzung dauerhaft gesperrt

Die Stadt Heide sperrt den Ostroher Weg für den Durchgangsverkehr. Die eher ruhige Wohnstraße werde von vielen Autofahrern und Paketdiensten als Abkürzung in die Nachbargemeinde Ostrohe benutzt, so ein Stadtsprecher. Die Folge: Neben dem Lärm für die betroffenen Anwohner müssen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs den Ostroher Weg wegen der entstandenen Straßenschäden regelmäßig ausbessern. Die Stadt Heide habe sich mit der Gemeinde Ostrohe abgesprochen und nun auf eine Lösung verständigt. Heute sollen Poller im Ostroher Weg aufgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

