Stand: 14.02.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Streik im öffentlichen Dienst betrifft auch die Westküste

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst wirkt sich auch auf die Region an der Westküste aus. So hat das Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt (WSA) Elbe-Nordsee zu einer Arbeitsniederlegung aufgerufen. Hintergrund sind die bisher erfolglosen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten beim Bund und den Kommunen. Die Gewerkschaft ver.di fordert eine Gehaltssteigerung von 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr im Monat. Der Streikleiter rechnet mit etwa 50 Beschäftigten der WSA-Standorte Tönning, Eidersperrwerk (beide Kreis Nordfriesland), Büsum, Nordfeld, Lexfähre (alle Kreis Dithmarschen) und Friedrichstadt (Nordfriesland), die sich am Dienstag vor dem Bauhof in Tönning treffen. Die Be- und Entwässerung am Eidersperrwerk sei jedoch derzeit nicht betroffen, sagt Wilfried Lunow vom ver.di Bezirk Schleswig-Holstein Nord-West. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

LNG Carrier "Hoegh Gannet" hat erneut in Brunsbüttel festgemacht

Am LNG-Terminal in Brunsbüttel hat der LNG Carrier "Hoegh Gannet" erneut seinen Platz am Gefahrgutterminal eingenommen. Das Schiff übernimmt die Aufgabe, das verflüssigte Erdgas wieder gasförmig zu machen, um es dann in eine Gaspipeline einzuspeisen. Im Laufe des Dienstags soll dann das erste LNG-Tankschiff in Brunsbüttel ankommen. Das Schiff mit dem Namen "Ish" wird ebenfalls am Gefahrgutterminal anlegen. Für Mittwoch werden Vertreter der Bundes- und Landesregierung erwartet. Sie werden in Brunsbüttel eine Delegation des LNG-Lieferanten Abu Dhabi National Oil Company empfangen. Gas wird allerdings weiterhin noch nicht fließen, da laut RWE noch bauliche Maßnahmen nötig sind. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2023 | 08:30 Uhr