Stand: 10.02.2023 09:22 Uhr

Softairwaffe löst Polizeieinsatz in Itzehoe aus

In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat es Donnerstagnachmittag einen Polizeieinsatz gegeben: Zeugen hatten einen Mann gemeldet, der ein Gewehr aus einem Fenster gehalten haben soll. Daraufhin rückte die Polizei aus, gab allerdings schnell Entwarnung: Der Mann hatte versucht mit einem Luftgewehr Rabenvögel vom Müll fernzuhalten. Die Polizei beschlagnahmte das Luftgewehr und informierte die Waffenbehörde des Kreises. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Klimafarm Erfde geht den nächsten Schritt

Am Freitag wird die Stiftung Naturschutz im Ellerortsmoor zwischen Stapel und Erfde (beide Kreis Schleswig-Flensburg) den nächsten Schritt ihres Moor-Projektes vorstellen. Ziel des Projektes: Grünland-Landwirtschaft und gleichzeitige Re-Naturierung möglich machen. Moore sind wertvolle CO2-Speicher. Viele wurden teils vor Jahrzehnten für landwirtschaftliche Nutzung trockengelegt. Nun sollen die Moore wieder vernässt werden. Das Wasser an der Oberfläche wirkt laut Stiftung wie ein Deckel: CO2, das in darunterliegenden Schichten gespeichert ist, könne dann nicht mehr in die Atmosphäre entweichen, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Erfolg im Herrenmoor bei Kleve

Das Vernässungsprojekt im Herrenmoor bei Kleve (Kreis Steinburg) ist erfolgreich angelaufen - die ersten 70 Hektar sind wieder vernässt. Ende vergangenen Jahres hatte die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein das Projekt vorgestellt. Nach dem so genannten "Badewannen-Prinzip" sei ein sechs Kilometer langer Wall um einen Teil des Moores herumgebaut worden, der dafür sorge, dass Regenwasser im Areal aufgefangen werde, so Gerrit Werhahn von der Stiftung Naturschutz. "Die Moore sind ja einerseits ein ganz besonderer Lebensraum der, Torf bildet, Lebensraum für seltene Arten ist. Und andererseits spielt es eben für das Klima eine große Rolle, weil sie eben Kohlenstoff binden, in Form des Torfes und CO2 aus der Atmosphäre entziehen". | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

