Stand: 01.02.2023 09:51 Uhr

Brokstedt: Landtag diskutiert Schutzstatus von mutmaßlichem Täter

Der Kieler Landtag und die Hamburgische Bürgerschaft beschäftigen sich heute in getrennten Sitzungen mit dem tödlichen Messerangriff im Zug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) in der vergangenen Woche. Zur Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses in Kiel wird nach Angaben des Ausschussvorsitzenden auch ein Vertreter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erwartet. Außerdem nehmen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, (CDU) und Aminata Touré (Grüne) teil. Der Ausschuss soll klären, warum dem mutmaßlichen Täter ein Schutzstatus zuerkannt worden war, der ihn vor Abschiebung bewahrte, obwohl dieser zwischenzeitlich aufgehoben werden sollte. Der 33-Jährige soll am vergangenen Mittwoch in einer Regionalbahn zwischen Kiel und Hamburg zwei Menschen erstochen und fünf weitere verletzt haben. In Hamburg steht die Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) wegen des Umgangs ihrer Behörde mit dem Tatverdächtigen unter Druck. Er war wenige Tage vor dem Angriff aus der Untersuchungshaft in einem Hamburger Gefängnis entlassen worden. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 08:30 Uhr

Suedlink: Arbeiten für Stromtrasse können beginnen

Grünes Licht für die Vorbereitungsarbeiten für den Suedlink Elbtunnel bei Glückstadt: Ein entsprechender Antrag sei genehmigt worden, teilte die zuständige Bundesnetzagentur mit. Die Arbeiten für den Tunnel, durch den die Stromtrasse laufen soll, können jetzt auf einem neun Hektar großen Gelände in Wewelsfleth (Kreis Kreis Steinburg) beginnen. Dazu gehören unter anderem der Bau von Zufahrten, Umzäunungen und Entwässerungsarbeiten. Über die Suedlink-Trasse soll in Zukunft Gleichstrom aus den nördlichen Windenergiegebieten 700 Kilometer weit in den Süden transportiert werden. Die gesamte Stromtrasse ist laut Betrieber Tennet mit einem Investitionsvolumen von etwa zehn Milliarden Euro das größte Infrastrukturprojekt der Energiewende in Deutschland. Der Tunnel soll in einer Tiefe von rund 20 Metern von Wewelsfleth nach Wischhafen auf der niedersächsischen Seite der Elbe verlaufen und wird etwa fünf Kilometer lang. Er soll in fünf Jahren fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 08:30 Uhr

Feuerwehr in Nordfriesland sucht neue Führung

Die Feuerwehr Hude-Süderhöft-Fresendelf im Kreis Nordfriesland ist zur Zeit ohne Führung. Die bisherige Wehrführerin und ihr Stellvertreter sind offiziell zurückgetreten. Eine entsprechende Mitteilung haben sie beim zuständigen Amt Nordsee-Treene eingereicht. Jetzt übernimmt zunächst kommissarisch der frühere Wehrführer das Amt. Die Feuerwehr habe nun ein halbes Jahr Zeit, eine neue Wehrführung zu finden, so Hudes Bürgermeister Jens Heldt auf Anfrage von NDR Schleswig- Holstein. Der Brandschutz in den drei Gemeinden sei aber auf jeden Fall weiterhin gewährleistet und es drohe auch nicht die Auflösung der Wehr, so Heldt weiter. Insgesamt sind dort rund 30 Kameradinnen und Kameraden ehrenamtlich aktiv. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

