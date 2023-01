Stand: 27.01.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Trauergottesdienst für Opfer der Messerattacke in Brokstedt

Zwei Tage nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg in Brokstedt (Kreis Steinburg) gibt es am Freitag einen Trauergottesdienst. Nach Angaben des Pastors wird es um 17 Uhr eine Trauerandacht geben. Bereits in den vergangenen Tagen waren aus unterschiedlichen Gegenden Menschen nach Brokstedt gekommen, um unter anderem Blumen am Bahnhof des Ortes niederzulegen. Dort waren zwei junge Menschen am Mittwoch durch Messerstiche getötet sowie vier weitere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

Ermittlungen zu Messerattacke in Brokstedt laufen weiter

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) befindet sich der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord in zwei Fällen sowie versuchten Totschlag in vier Fällen vor. Bei dem Mann handelt es sich um einen 33-jährigen staatenlosen Palästinenser, der kurz vor der Tat aus einer Justizvollzugsanstalt in Hamburg entlassen worden war. Dort saß er wegen gefährlicher Körperverletzung, es soll sich ebenfalls um eine Messerattacke gehandelt haben. Ein Psychiater habe kurz vor der Entlassung keine Fremd- und Selbstgefährdung festgestellt, sagte eine Sprecherin der Hamburger Justizbehörde. Zuvor war der mutmaßliche Täter bereits anderweitig straffällig geworden. In den Ermittlungen müsse nun unter anderem geklärt werden, warum der Mann trotz mehrerer Vorstrafen nicht länger in einer Justizvollzugsanstalt war, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

Brokstedt: Rettungseinsatz für Kollegen des getöteten 19-Jährigen

Zu einem privaten Gedenken von Kollegen des getöteten 19-Jährigen im Rahmen der Messerattacke von Brokstedt mussten am Donnerstag Rettungskräfte ausrücken. Zu dem Treffen hatten sich Kollegen per Facebook-Post verabredet. Dort erfuhren sie, dass ein weiterer Kollege zu den Schwerverletzten gehört. Einige Anwesende sollen einen Schock erlitten haben. Sie wurden nach NDR Informationen durch Kräfte des Krisen-Interventionsteams des Malteser-Hilfsdienstes betreut. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2023 | 08:30 Uhr