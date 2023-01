Stand: 26.01.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Entsetzen und Hilfsbereitschaft nach Messerattacke

Nach der tödlichen Messerattacke im Regionalexpress RE70 von Kiel nach Hamburg wird Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) heute Nachmittag über den aktuellen Ermittlungsstand informieren. Um 14 Uhr wird sie mit der Leitung der Polizeidirektion Itzehoe in Kiel vor die Presse treten. Die Pressekonferenz wird auf NDR.de/sh im Livestream übertragen. Ein 33-Jähriger hatte am Mittwoch kurz vor dem Bahnhof Brokstedt Fahrgäste mit einem Messer angegriffen. Eine 16-Jährige und ein 19-Jähriger starben, weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. In Brokstedt (Kreis Steinburg) war die Hilfsbereitschaft groß: Helfer hatten schnell im Bürgerhaus einen Raum hergerichtet. Dort bekamen Menschen, die in dem Zug gesessen hatten, Decken und warme Getränke. Bis in die Abendstunden waren Polizei und Spurensicherung vor Ort. Die Bahnstrecke Kiel - Hamburg wurde nach sechs Stunden wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2023 08:30 Uhr

